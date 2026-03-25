Pessamit est à l’honneur pour la 22e édition de la Randonnée Vélo Santé

Le Conseil des Innus de Pessamit endosse le rôle de la présidence d’honneur pour la 22e édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa. Celle-ci aura lieu du 28 au 30 août.

« Leur engagement envers la santé, la solidarité et le mieux-être de la communauté résonne profondément avec l’esprit de l’événement », déclare Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation santé Manicouagan en conférence de presse le 25 mars.

Le Conseil des Innus sera représenté entre autres par deux cyclistes, Yan Riverin qui en sera à sa 14° année et Marie-Claude Riverin à sa 11° année, de même qu’Émilie Bacon, directrice de la santé et mieux-être de Pessamit.

« C’est très significatif pour nous, parce que parmi ce qu’on veut développer, il y a les liens et les ponts entre les deux nations », souligne Mme Riverin.

Pour Mme Bacon, mettre de l’avant la santé et le mieux-être est primordial. « Actuellement, on travaille beaucoup sur la sécurisation culturelle. Il y a beaucoup de démarches et je vois la bonne foi du CISSS Côte-Nord de vouloir améliorer les relations », dit-elle.

Quatre projets

Cette année, les cyclistes pédaleront pour l’acquisition d’équipements et la réalisation de quatre projets dans quatre départements différents.

Il y a d’abord l’acquisition, d’un Piezochirurgie, un équipement de pointe qui améliorera significativement les interventions ORL, et un appareil échographie vésicale (Bladder scan) pour les services de soins de santé courant.

Ensuite, il y a le projet de salle de sécurisation culturelle pour le Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation Richelieu et l’achat d’un vélo stationnaire en physiothérapie externe du CHSLD Boisvert.

108 cyclistes

En 2026, 108 cyclistes prendront le départ, ce qui est un record pour l’événement.

Selon Mme Asselin, cet engouement est dû au succès des années précédentes où l’idée de l’invitation à s’inscrire est lancée lors de la soirée clôture pour les cyclistes en place.

« L’engagement de nos cyclistes dépasse largement les efforts physiques. C’est inspirant », lance-t-elle.

« La Randonnée Vélo Santé, c’est plus de 2,6 M$ investis dans la santé de la Manicouagan. En 22 ans, il y a eu 435 cyclistes qui ont pris part à l’aventure », ajoute-t-elle.