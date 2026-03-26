Accident : route 138 fermée à Pessamit

Par Karianne Nepton-Philippe 9:07 AM - 26 mars 2026
Temps de lecture :

La route 138 est fermée en direction ouest, après le pont de Pessamit, en raison d'un accident. Photo courtoisie

La route 138 est fermée en direction ouest, après le pont de Pessamit, en raison d’un accident.

Selon les informations de la Sécurité publique de Pessamit, il s’agit d’une sortie de route sans blessé, survenue au kilomètre 711 sur la route 138.

Un semi-remorque est impliqué et bloque complètement la route.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec est intervenue pour deux sorties de route en matinée à Longue-Rive et Colombier.

« L’hiver n’est pas terminé et il est important d’adapter notre conduite aux conditions routières », indique le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Sport

Baie-Comeau : le judoka Machiel Talbot vise plus haut

Actualité Environnement

Sept-Îles a le plus bas stock de crevettes du golfe Saint-Laurent

Actualité Société Sport

Pessamit est à l’honneur pour la 22e édition de la Randonnée Vélo Santé

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

Baie-Comeau : le judoka Machiel Talbot vise plus haut

Consulter la nouvelle
Actualité Environnement

Sept-Îles a le plus bas stock de crevettes du golfe Saint-Laurent

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Les Échos de la Manic

Se termine le 1 avril 2026 Participer