Badminton : le tournoi civil du Club Smash attire 68 joueurs à Baie-Comeau

Le Club de badminton Smash de Baie-Comeau a connu un véritable succès lors de son tournoi civil annuel, réunissant 68 participants venus de toute la Côte-Nord, et même d’ailleurs, pour une journée de compétition relevée et de camaraderie.

Le 14 mars dernier, l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau a vibré au rythme des échanges de volant alors que le Club de badminton Smash y tenait son tournoi civil annuel. Pas moins de 68 joueurs ont pris part à l’événement.

Des participants provenant des quatre coins de la Côte-Nord, ainsi que quelques visiteurs de l’extérieur, ont convergé vers Baie-Comeau pour l’occasion. « Le succès fut au rendez-vous », souligne l’organisation, qui se réjouit de l’ampleur et de la qualité de la participation.

Tout au long de la journée, les matchs se sont succédé avec intensité, offrant un spectacle soutenu aux spectateurs présents. Les membres du Club de badminton Smash se sont d’ailleurs illustrés dans plusieurs catégories, récoltant de nombreuses distinctions.

En simple masculin, Tristan Chouinard a décroché le bronze dans la catégorie A. En catégorie C, Eliot Larose a mis la main sur l’argent, tandis qu’Arthur Landry a obtenu le bronze.

Du côté du double féminin, Rachelle St-Pierre et Allyson Tessier ont remporté l’argent en catégorie A. En catégorie B, Sandrine Fillion et Yang Ju ont grimpé sur la plus haute marche du podium.

Chez les hommes, en double masculin catégorie B, Denis Beaudoin et Dany Carbonneau ont obtenu l’argent, alors que Félix Thériault et son partenaire Denzel Hervieux ont décroché le bronze. En catégorie C, Déo Kahindo et Pierre Levesque ont remporté l’or, suivis d’Isaia Cantin-Hamilton et Eliot Larose avec l’argent, et d’Arthur Landry et Raphaël Côté avec le bronze.

En double mixte, Sandrine Fillion et Danny Carbonneau ont récolté le bronze en catégorie B. En catégorie C, Yang Ju et Pierre Levesque ont également mis la main sur le bronze.

L’organisation souligne que la tenue d’un tel événement repose sur l’implication de précieux partenaires. Le Club remercie également les participants du tirage moitié-moitié et félicite Pierre Levesque, gagnant d’un montant de 68 $.

Une journée à répéter

Au terme de cette journée bien remplie, l’organisation retient avant tout l’énergie et la camaraderie qui ont animé les lieux. « L’énergie, la camaraderie et l’esprit sportif qui ont animé cette journée témoignent de la vitalité du badminton dans la région », souligne-t-elle.

Devant un tel succès, plusieurs participants ont déjà manifesté leur intention de revenir l’an prochain, laissant présager une autre édition tout aussi dynamique.

Félix Thériault et Denzel Hervieux ont remporté la médaille de bronze en double masculin, catégorie C. Photo courtoisie

En double masculin, Déo Kahindo et Pierre Levesque ont remporté l’or. Photo courtoisie