Baie-Comeau : le judoka Machiel Talbot vise plus haut

À seulement 18 ans, le judoka baie-comois Machiel Talbot multiplie les compétitions de haut niveau, poursuivant récemment son développement à Edmonton où il s’est mesuré à l’élite nationale avant de participer à un camp de perfectionnement.

Le jeune nord-côtier continue d’accumuler de l’expérience sur les tatamis en affrontant régulièrement certains des meilleurs judokas du pays dans sa catégorie U21 des moins de 73 kilos.

Lors de ce rendez-vous national, il a signé son meilleur résultat du voyage en terminant neuvième chez les seniors, sur 29 participants, à l’Edmonton International Judo Championship. « Tous les meilleurs du Canada étaient là et j’aurais aimé aller plus loin, mais je suis quand même très satisfait de ma performance », souligne-t-il.

Cette participation s’inscrivait dans une semaine complète d’activités à Edmonton. Après la compétition, Machiel Talbot a pris part à un camp de perfectionnement réunissant plusieurs athlètes de haut niveau provenant de différentes provinces, une occasion importante pour continuer à progresser.

Il s’agissait de sa quatrième présence annuelle dans l’Ouest canadien pour cet évènement. D’ailleurs, l’athlète cherche régulièrement différentes façons de financer ses déplacements et ses compétitions.

Le tournoi s’est déroulé les 7 et 8 mars, tandis que le camp d’entraînement s’est tenu du 9 au 11 mars.

S’entraîner en région

Machiel Talbot pratique le judo depuis l’âge de quatre ans et poursuit aujourd’hui son parcours au Club de judo de Baie-Comeau. En période d’entraînement, il consacre environ 10 heures par semaine à sa discipline.

L’entraînement en région comporte toutefois certains défis. Dans son club local, peu d’athlètes évoluent dans sa catégorie ou à son niveau, ce qui l’oblige à adapter sa préparation. « Je dois souvent m’entraîner seul ou faire davantage d’entraînement physique. Il faut trouver des façons de continuer à progresser », explique-t-il.

Pour combler cet écart, le judoka participe régulièrement à des camps d’entraînement et à des compétitions à l’extérieur du Québec et parfois du pays afin de se mesurer à d’autres athlètes de sa catégorie.

Ancré à Baie-Comeau

Malgré les nombreux kilomètres parcourus pour poursuivre sa progression sportive, Machiel Talbot demeure profondément attaché à sa ville natale.

Étudiant au Cégep de Baie-Comeau, le jeune athlète souhaite intégrer le programme de Techniques policières et, ultimement, exercer ce métier dans la région. Un choix de carrière qui correspond à son désir d’avoir un travail actif et de demeurer près de son milieu.

« Être policier, c’est un métier où chaque journée est différente et c’est quelque chose qui m’attire beaucoup », explique-t-il.

Son parcours en judo lui a d’ailleurs permis de transmettre directement son expertise. Lors de la dernière session, il a été invité à enseigner certaines techniques de judo à des étudiants de deuxième année de ce programme.

À plus long terme, Machiel Talbot souhaite également demeurer impliqué au Club de judo de Baie-Comeau et contribuer à la formation de la relève. « J’aimerais continuer à donner au club et aider les plus jeunes à progresser », mentionne-t-il.

Les prochains défis

La saison est loin d’être terminée pour le judoka baie-comois. Les championnats provinciaux et le championnat de l’Est du Canada figurent notamment à son calendrier, des compétitions qui pourraient lui permettre de se qualifier pour les championnats canadiens.

Actuellement classé parmi les meilleurs judokas de sa catégorie au Québec, Machiel Talbot sait qu’une solide performance sera nécessaire pour atteindre cet objectif.

« Je suis souvent l’underdog dans mes compétitions, mais j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même et de créer la surprise », affirme-t-il.