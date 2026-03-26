Le CJE Manicouagan lance un Marché créatif

Par Johannie Gaudreault 2:06 PM - 26 mars 2026
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Le Marché créatif du CJE Manicouagan a officiellement ouvert ses portes. Kassandra Blais Photographie

Une vitrine concrète pour les jeunes entrepreneurs de Baie-Comeau ouvre ses portes, avec déjà presque toutes ses places comblées.

Le Carrefour jeunesse-emploi Manicouagan franchit une nouvelle étape dans son soutien à la relève en annonçant l’ouverture officielle de son tout nouveau Marché créatif, un espace dédié à la mise en valeur du talent des jeunes entrepreneurs de la région.

Installé directement dans les locaux de l’organisme, ce marché se veut une plateforme tangible pour permettre aux jeunes de présenter, promouvoir et vendre leurs créations. L’initiative arrive à point nommé, alors que l’engouement pour l’achat local et le soutien à la relève ne cesse de croître sur la Côte-Nord.

« Ce marché a pour objectif d’offrir une vitrine concrète à la relève entrepreneuriale locale, en permettant aux jeunes de présenter, promouvoir et vendre leurs créations dans un environnement accessible et dynamique », souligne l’organisation.

Ouvert au public au 872, rue de Puyjalon, selon les heures d’ouverture du CJE Manicouagan, le Marché créatif propose une diversité de produits réalisés par de jeunes passionnés, allant de l’artisanat aux créations artistiques, en passant par des produits originaux.

La population est d’ailleurs invitée à venir découvrir ces réalisations uniques et à encourager l’achat local. « La population est chaleureusement invitée à venir découvrir ces produits uniques et à encourager l’achat local en soutenant directement nos jeunes créateurs », mentionne l’organisme.

Preuve de l’intérêt suscité, le projet affiche presque complet : une seule place demeure actuellement disponible pour les jeunes entrepreneurs souhaitant se joindre à l’initiative. Les personnes intéressées peuvent manifester leur intérêt par courriel à l’adresse suivante : gabrielle@cjemanic.com.

Au-delà de la simple mise en marché, le projet s’inscrit dans une volonté plus large de dynamiser l’économie locale en misant sur la relève. 

« En encourageant ces initiatives, la communauté contribue activement au développement de la relève et à la vitalité économique locale », rappelle le Carrefour jeunesse-emploi Manicouagan.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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