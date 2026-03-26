Le Port de Baie-Comeau est à la recherche de vieilles bagnoles 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 26 mars 2026
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Le Port de Baie-Comeau souhaite recréer la magie d'antan au quai grâce à une exposition d'anciennes voitures. Photo archives du Port de Baie-Comeau

Le Port de Baie-Comeau souhaite recréer la magie d’antan au quai grâce à une exposition d’anciennes voitures. C’est d’ailleurs le moment d’y inscrire sa vieille bagnole. 

L’activité Comme dans l’temps, qui se tiendra le 27 juin, se veut un clin d’œil aux habitudes d’autrefois. 

« C’est un rappel au passé. Avant 1990, le port était accessible à la communauté. Les gens y avaient accès en voiture. Ils allaient, comme on dit, virer au bout du quai », partage Kio Gaudreault-Morin, chargée de projets au Port de Baie-Comeau. 

« Ils se stationnaient au bout du quai, ils prenaient un verre, achetaient des crevettes. C’étaient de gros rassemblements », enchaîne-t-elle. 

L’acquisition de l’infrastructure par le gouvernement fédéral a fermé cette partie du port au public. Les gens n’y ont toujours plus accès en voiture. 

« On voulait recréer cette ambiance-là, faire revivre ça aux gens », lance Mme Gautdreault-Morin. 

C’est de là qu’est venue l’idée d’organiser une exposition de voitures vintage. L’équipe du Port recherche donc des voitures datant d’avant 1990. 

« Comme on doit respecter les normes de sûreté maritime, tous les véhicules devront être préenregistrés », explique la chargée de projets. 

Un maximum de 50 voitures pourra y être stationné, toute la journée. L’activité sera gratuite pour la population. Il sera possible de s’y promener, d’admirer les voitures, de manger et prendre un verre. 

Il s’agit d’une première édition, mais Kio Gaudreault-Morin se dit confiante de pouvoir renouveler l’expérience chaque année. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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