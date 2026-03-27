Centre des arts de Baie-Comeau : les aînés invités à devenir critiques culturels 

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:00 AM - 27 mars 2026
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Le Centre des arts de Baie-Comeau a reçu une aide financière de 135 800 $ pour mettre en place son projet Les Sages Critiques. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Assister à un spectacle, puis en débattre comme de véritables critiques. C’est l’expérience que proposera le projet Les Sages Critiques à des aînés de la région dès l’automne au Centre des arts de Baie-Comeau.

Le projet bénéficiera d’un financement total de 135 800 $, dont 70 000 $ pour la première année, dans le cadre du programme QADA (Québec ami des aînés). Cette aide financière vise exclusivement la réalisation d’initiatives destinées aux aînés et ne peut être utilisée pour financer des spectacles, des rénovations ou d’autres activités du Centre.

« Les Sages Critiques est un projet destiné aux personnes âgées qui leur offre un espace pour développer leur esprit critique, partager leur point de vue et gagner en confiance », explique la directrice générale du Centre des arts Roger-Thériault, Sylvie Pouliot.

L’initiative entend ainsi favoriser les échanges autour d’œuvres culturelles tout en contribuant à briser l’isolement et à stimuler la participation des aînés à la vie culturelle locale.

Observer, analyser et discuter

Entre 12 et 15 participants seront sélectionnés pour prendre part à cette première cohorte. Le projet se déroulera de septembre à mai et permettra au groupe d’assister à une dizaine de spectacles, soit environ six par saison, dans différentes disciplines artistiques.

Après chaque représentation, les participants seront invités à partager leurs impressions et à analyser les propositions artistiques.

Ces discussions seront accompagnées par des intervenants issus du milieu médiatique et universitaire. « Ils deviendront des guides, des passeurs et des sources d’inspiration. Rencontrer un journaliste avec plusieurs décennies d’expérience peut ouvrir de nouvelles perspectives et nourrir les discussions », souligne Mme Pouliot.

Le projet prévoit également des rencontres avec les créateurs derrière les œuvres présentées, qu’il s’agisse d’artistes, d’auteurs ou de concepteurs.

Sylvie Pouliot, directrice générale du Centre des arts de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Des critiques diffusées au public

Les réflexions et analyses produites par les participants pourraient ensuite être diffusées sous différentes formes.

Le Centre des arts souhaite notamment publier les critiques réalisées par les participants, qu’elles soient écrites, radiophoniques ou télévisuelles, en collaboration avec des partenaires médiatiques. « Nous devons d’abord identifier des partenaires issus de différents médias et de diverses envergures en termes de portée », précise la directrice générale.

Les échanges du groupe pourraient également alimenter une série de balados, dans lesquels certains spectacles et réflexions des participants seraient discutés.

« Tout reste à construire. Nous rencontrerons des réalisateurs de balados afin de déterminer la meilleure façon de diffuser le projet à travers le Québec », indique Mme Pouliot.

Un sentiment d’appartenance

Pour le Centre des arts, le projet s’inscrit aussi dans une volonté plus large de renforcer le lien entre les aînés et la vie culturelle de la région.

« Les participants actuels sont déjà présents, actifs, curieux et ouverts », explique Mme Pouliot. « Nous voulons développer encore plus le sentiment d’appartenance et faire du Centre un lieu de rassemblement pour les aînés, de jour comme de soir. » 

Le recrutement des participants débutera lors du lancement de la saison du Centre des arts, le 20 mai à 17 h, moment où un formulaire d’inscription sera dévoilé. Les personnes intéressées devront notamment être disponibles pour assister aux rencontres, aux spectacles et participer aux échanges qui rythmeront le projet.

« Nous voulons donner le goût au public, parfois moins porté vers la découverte artistique, d’oser explorer des propositions audacieuses », conclut la directrice générale.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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