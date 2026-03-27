Knapper investit dans Dekhockey Sept-Îles

Le site de Dekhockey Sept-Îles est entre les mains de Knapper à long terme. L’équipementier sportif, via son nouveau fonds immobilier, investira dans les six chiffres dans les installations à Sept-Îles.

Oui il y aura une saison de dek hockey cet été à Sept-Îles et l’équipe de gestion veut offrir de meilleurs installations et services aux adeptes.

« On va se mettre dans une meilleure position pour sécuriser la clientèle », souligne, en entrevue avec le Journal, le directeur de projets chez Knapper, Simon Leblanc.

Si l’entreprise a considéré une vente il y a quelques mois, ce n’est plus le cas.

Après l’acquisition de Dekhockey Sept-Îles en 2024, cet actif n’était pas une priorité pour la compagnie. Ils s’en sont plus ou moins occupés, avoue M. Leblanc.

« On était loin d’être où on est en 2026 », de dire Simon Leblanc.

« On ne considère plus vendre. On cherche à améliorer, superviser et bonifier. On veut mettre notre empreinte sur chacune des organisations. On est là pour faire grandir le sport », renchérit-il.

Un premier pas en ce sens sera fait avec d’importants travaux, soit le remplacement de la surface de jeu ainsi que des bandes d’une des deux surfaces. Des travaux mineurs seront apportés sur la seconde. Le directeur parle d’un investissement dans les six chiffres.

« Ça démontre qu’on est là et qu’on s’implique pour vrai », soutient le directeur de projets de Knapper.

« On est bien en selle. On va investir dans la structure en place et supporter les opérations. On invite tout le monde à jouer au dek. On pense qu’il y a un beau potentiel de croissance à Sept-Îles. Il y a un beau marché de dek hockey. C’est un sport inclusif et accessible », mentionne-t-il. « On veut que tout le monde y trouve leur compte. »

La dernière année a d’ailleurs été « spéciale » pour Knapper avec la mise en place du fonds immobilier, mais aussi l’acquisition de la plateforme Shark et sa technologie de captation de matchs. « On veut l’amener ici le plus tôt possible. »

De nouveaux gestionnaires

Knapper verra à mettre en place une équipe sur place. Les gestionnaires de Dek Hockey Côte-Nord à Baie-Comeau, Éric Dancause et Julien Camiré, se partageront la gestion du centre de Sept-Îles.

La vision, les valeurs et les ambitions de Knapper et des gestionnaires ont été présentées jeudi soir avec la participation d’une trentaine d’adeptes de dek hockey. La rencontre a duré près de deux heures.

Une rencontre qui tombait à point puisque plusieurs se questionnaient à savoir s’il y aurait une saison.

« La rencontre a donné lieu à de nombreuses questions et à des échanges constructifs. Nous avons senti certaines inquiétudes de la part des joueuses et des joueurs, ce qui a permis d’ouvrir un dialogue transparent et pertinent. La vision de Knapper et de la nouvelle équipe de gestion a été très bien accueillie et nous en sommes fiers », mentionne Simon Leblanc.

La direction entend engager du talent local pour différents postes, notamment pour la gérance de soirs et divers responsables (juniors, arbitres, marqueurs, restauration….).

« On veut des gens passionnés, qui veulent s’impliquer, qui veulent jouer un rôle », indique M. Leblanc.

Expérience client

Les travaux au niveau des surfaces amèneront un changement important.

Les surfaces seront agrandies, passant de 100 pieds x 50 pieds à 110 x 55, une formule hybride pour permettre de jouer à quatre contre quatre, ce qui se fait lors du Championnat provincial HockeyQc dans Charlevoix.

« L’approche et la vision du 4v4 ont été bien reçues, notamment en raison de l’arrivée d’une nouvelle surface. Nous avons déjà annoncé notre intention de passer les catégories mixtes en 4v4, tandis que les autres catégories évolueront de façon plus progressive », indique Simon Leblanc.

Il mentionne que cette formule rend le jeu encore plus accessible et permet aux joueuses et joueurs moins expérimentés de s’intégrer plus facilement.

L’équipe de direction tâtera le pouls des adeptes de dek hockey à Sept-Îles à partir de sondages afin de considérer leurs opinions.

Simon Leblanc souligne que Knapper veut avoir le meilleur impact possible sur le dek hockey dans toutes les régions.

« On souhaite que Dekhockey Sept-Îles soit plein, que ça déborde, et que les gens soient fiers de leur centre. On a de grandes ambitions. On se met en vitesse grand V. Les gens verront un impact concret et qu’on est là. C’est le message qu’on veut lancer. »

Ailleurs sur la Côte-Nord, Knapper est derrière la gestion avec Centrale Dek. Une ligue de dek hockey est à se mettre en place à Port-Cartier. Ce sport est aussi joué à Havre-Saint-Pierre.

« C’est d’harmoniser tout ça et créer la meilleure symbiose », indique M. Leblanc.

L’objectif est d’ailleurs de bâtir un calendrier d’événements ensemble.

Pour les juniors, il y aura un tournoi aller-retour entre Sept-Îles et Baie-Comeau. Chez les adultes, pour l’été 2026, le tournoi aura lieu à Sept-Îles.

Les inscriptions pour la saison 2026 de Dekhockey Sept-Îles seront lancées au début du mois d’avril. Elles se prendront jusqu’à la fin du mois.

Les intentions sont d’amorcer la saison pour la mi-mai. Les activités pourraient se dérouler que sur une seule surface si la fin de l’hiver n’a pas permis toute la réalisation des travaux.