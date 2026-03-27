Pas encore de date pour l’ouverture de la pêche au crabe sur la Côte-Nord

Le MPO n’a toujours pas fixé de date pour le début de la pêche dans la zone 17. Il est cependant prudent pour l’industrie de bien planifier son coup, car des temps trop froids peuvent causer des pertes de prises en mer.

Plusieurs rencontres entre le MPO, les responsables de ports et les pêcheurs ont eu lieu durant les dernières semaines pour se tenir à jour sur l’état des glaces dans les ports de la zone 17.

Donald Bouchard, coordonnateur des activités en milieu maritime au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, mentionne que l’hiver assez froid a compliqué la situation de certains ports.

« Depuis quelques années, on ne faisait plus ces réunions-là, car il y avait de l’eau libre partout. Par exemple, pour cette année, on s’assure qu’une majorité de pêcheurs puissent se mettre à l’eau pour lancer la saison », fait-il savoir.

Il est cependant confiant que la pêche débute bientôt et que le crabe soit disponible en poissonnerie pour Pâques. « Même si on a eu un hiver assez franc, il y a eu quelques redoux et, selon moi, ça risque de bouger assez vite pour la fonte des glaces », dit-il.

Un bon prix

Bien que toutes les modalités ne soient pas encore sur la table, Donald Bouchard avance que les prix devraient ressembler à ceux de l’an dernier, soit autour d’une quinzaine de dollars l’unité.

L’an dernier, le prix à la livre pour les pêcheurs tournait autour de 4 $ ou 5 $ dépendamment du moment de la saison. « Le prix de l’an passé n’était pas mal et, cette année, ça risque d’être équivalent à ce qu’on a eu l’an passé », estime-t-il.

Le coordonnateur explique toutefois que le fonctionnement du marché global est complexe, et que les prix ne sont jamais à l’abri des situations internationales hors du contrôle de l’industrie.

« Par les années passées, les Américains ont eu de grosses baisses et les Russes sont entrés dans le décor un peu avant d’entrer en guerre. Il y a toute sorte de facteurs là-dedans », révèle-t-il.

« Je m’attends quand même à ce que les prix soient bons. À la grandeur de l’Atlantique au Canada comme aux États-Unis, les stocks ne sont pas si abondants que ça », poursuit-il.

Généralement quand les stocks baissent, le prix monte légèrement. « Je m’attends à ce que la pêche soit difficile, car le crabe est un peu moins abondant dans nos zones. Par contre, on va se refaire sur le prix », termine Donald Bouchard.