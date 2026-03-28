Baie-Comeau : le restaurant Mike’s cherche sa vedette officielle

Le restaurant Mike’s de Baie-Comeau sort des sentiers battus en annonçant l’ouverture d’auditions publiques pour trouver sa « star officielle 2026 ».

L’initiative, qui emprunte les codes des émissions de talents, promet une expérience hors du commun avec jury, captation vidéo et mise en scène assumée.

« Oui. Avec un jury. Oui, avec des caméras. Non, on ne blague pas. (Enfin… pas complètement.) », peut-on lire dans la publication publiée sur les réseaux sociaux le 19 mars, qui donne le ton à cette campagne à la fois sérieuse et ludique.

La personne sélectionnée bénéficiera d’un contrat d’un an comprenant des tournages et une visibilité locale notable. « Une vraie. Avec un contrat d’un an, des tournages, et une visibilité locale qui va faire jaser à l’épicerie », précise l’organisation.

À cela s’ajoute une offre plus originale : « un contrat d’un an qui inclut des repas gratuits aux deux semaines. Parce que l’algorithme ne sert pas de pizza. »

L’appel de candidatures est large. Les organisateurs invitent autant les improvisateurs, comédiens et créateurs de contenu que toute personne prête à relever le défi. « On cherche des improvisateurs, des comédiens, des créateurs de contenu… ou toute personne qui a déjà pensé : “Moi, je ferais ça mieux.” »

Les auditions prendront la forme d’un « talent show » à saveur locale. « Jury inclus, avec des regards sérieux. Oui, avec possiblement un peu trop de drama pour une histoire de pizza », souligne-t-on, laissant entrevoir une ambiance à la fois compétitive et humoristique.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par courriel, accompagnée d’une courte description et de leurs disponibilités en semaine. Une vidéo de présentation peut également être ajoutée pour se démarquer. La date limite pour postuler est fixée au 12 avril.

L’initiative mise enfin sur l’ancrage régional, avec « une production 100 % locale, avec des visages d’ici », dans l’objectif de faire rayonner les talents de la Côte-Nord. C’est l’équipe de l’entreprise baie-comoise Punchée l’agence qui prend en charge les tournages.

Avec cette campagne, Mike’s Baie-Comeau espère susciter l’engouement autour de cette quête de la prochaine figure locale. « On sort le popcorn ! », conclut la publication.