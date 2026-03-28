Une rafale de spectacles au Centre des arts de Baie-Comeau en avril

Cirque, musique, théâtre, danse et réalité virtuelle : la fin mars et le mois d’avril s’annoncent foisonnants au Centre des arts de Baie-Comeau, avec une programmation éclectique qui promet émotions, émerveillement et découvertes pour tous les publics.

De l’univers maritime du cirque aux grandes voix de la chanson, en passant par des propositions théâtrales sensibles et des incursions dans les nouvelles technologies, la scène culturelle locale vibrera au rythme d’une série de rendez-vous marquants.

L’aventure s’amorce le 28 mars avec Équipage recherché du Cirque Collini. Fidèle à sa signature, la troupe propose une « fiction circassienne immersive inspirée de l’univers maritime et des grandes épopées de pirates », combinant acrobaties, équilibres et combats chorégraphiés dans un spectacle rythmé qui célèbre la liberté, le courage et l’esprit d’équipe.

La danse prend ensuite un virage technologique avec KOROS, présenté du 30 mars au 2 avril. Cette expérience gratuite sur réservation plonge le public au cœur de la création chorégraphique grâce à la réalité virtuelle.

« Plus qu’une représentation, c’est une expérience à vivre, immersive, sensible et inoubliable », promet-on. Imaginée par Hélène Blackburn et Margie Gillis, l’œuvre revisite des extraits marquants de leur répertoire dans un environnement à 360 degrés.

La musique occupe également une place de choix. Le 1er avril, le ténor Marc Hervieux propose Nostalgia, la suite, un spectacle empreint de souvenirs et d’émotions où il revisite les grandes œuvres du répertoire francophone et international.

Entre anecdotes personnelles, clins d’œil complices et interprétations habitées, l’artiste crée « une atmosphère à la fois grandiose et intime », dévoile le Centre des arts. Puis, le 17 avril, Marc Dupré signe un retour attendu avec Parce que ce soir, un concert qui promet une véritable proximité avec son public entre nouveautés et succès populaires.

Les familles ne sont pas en reste avec Pinocchio, présenté le 11 avril par le Théâtre Tout à Trac. Cette adaptation du célèbre conte propose un univers à la fois ludique et poétique, abordant des thèmes universels tels que l’apprentissage, la liberté, la responsabilité et l’amour filial.

La pièce pour les familles, Pinocchio, sera présentée le 11 avril par le Théâtre Tout à Trac. Photo Jérémie Battaglia

Le théâtre se fait plus intime le 14 avril avec Je viendrai moins souvent du collectif La messe basse. Inspirée de faits réels, l’œuvre raconte la relation entre une jeune femme et sa grand-mère à l’épreuve du temps et de la distance.

« Cette création aborde avec justesse le lien intergénérationnel, la mémoire, la perte et l’amour qui persiste malgré l’éloignement », dans un récit construit à partir d’enregistrements authentiques, affirme-t-on.

La magie s’invite le 16 avril avec Alain Choquette, figure emblématique du milieu, qui revisite plus de 35 ans de carrière dans Entre histoires et illusions. Le spectacle promet humour, proximité et émerveillement, alors que l’artiste partage anecdotes et numéros inspirés des grands maîtres de la discipline.

La programmation se conclut le 19 avril avec Le Songe d’une nuit d’été du Ballet Jörgen, une adaptation chorégraphique de l’œuvre de William Shakespeare. À travers des chorégraphies aériennes, une mise en scène imaginative et une narration visuelle fluide, la compagnie propose « un moment de rêve, de beauté et de plaisir partagé ».