40 ans d’histoire pour le Parc Nature 

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes a soufflé 40 bougies le 20 février. Pour souligner son 40e anniversaire, l’équipe a prévu plusieurs activités, en plus de partager un peu d’histoire avec le public.

« L’idée, c’est de le souligner tout au long de l’année à travers toutes sortes d’événements », dévoile Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature.

Le souper annuel de financement se déroulera le 25 avril. « Mise à part la décoration spéciale pour les 40 ans, on a une panoplie de surprises », précise Jessica Desrochers, directrice générale adjointe.

« On prépare aussi une journée familiale sur la plage, au début juillet. Le but est de faire une belle journée d’activités pour refaire découvrir le parc aux gens locaux, aux touristes », poursuit-elle.

Partager l’histoire

L’organisme a également commencé à partager des pans d’histoire à travers des publications sur les réseaux sociaux.

« On se concentre aussi beaucoup sur la documentation publique, on veut montrer l’avancement du parc aux gens, depuis les débuts de son histoire. Chaque semaine, on a décidé de faire la présentation d’une personne importante dans l’histoire du parc », précise Jessica Desrochers.

Un hommage a été rendu à Denis Cardinal, un pilier du Parc Nature, ayant contribué à la naissance du parc. Celui qui est tombé en amour avec le site, impressionné par sa biodiversité, est fier de tout le chemin parcouru.

Denis Cardinal a occupé divers rôles depuis une quarantaine d’années pour promouvoir la protection de l’environnement. « Je suis heureux de voir que la mission ne s’est pas perdue avec le temps », dit-il.

« Ce qui me touche actuellement, c’est de voir la relève au parc, de voir tous ces jeunes qui sont passionnés, dynamiques et impliqués », ajoute-t-il.

Il mentionne que l’organisation n’a pas toujours eu la capacité financière d’engager une équipe qui resterait en place toute l’année. Aujourd’hui, c’est maintenant possible. « On a vraiment une belle relève en place et on travaille en pensant à la pérennité du parc », ajoute M. Cardinal.

Jessica Desrochers et Denis Cardinal. Photo courtoisie

La création d’un parc

En 1986, une corporation est créée pour gérer et développer le site, menant à la naissance officielle du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

Avant la création du Parc nature, entre 1983 et 1986, Denis Cardinal avait été engagé comme chargé de projets par le Cégep de Baie-Comeau et Tourisme Manicouagan. Il raconte que les deux organisations voulaient caractériser le site et y développer des projets pour de la mise en valeur.

“ Le territoire du parc appartenait à ce qui s’appelait le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Le ministère avait acquis ce parc-là pour en faire un parc provincial, ce qui n’a jamais été fait. En 1986, on a décidé de monter une corporation ”, raconte-t-il.

“ À l’époque, c’était un terrain de jeu pour bien du monde. L’idée de faire un parc avec ça et reconnaître les écosystèmes et la biodiversité, ce n’était pas dans l’air du temps. Il n’y avait pas cette préoccupation ”, poursuit-il.

1994

Lorsqu’on lui demande de nous citer un moment marquant dans les 40 dernières années pour le Parc nature, Denis Cardinal répond du tac au tac : 1994 !

“ À l’époque, j’étais président du parc et Danielle St-Laurent était la directrice générale. Avec ce qui s’appelait le Sommet socioéconomique, on avait la chance de rencontrer le ministre Picotte, pour une négociation ”, note-t-il.

La Corporation avait présenté un projet au gouvernement du Québec pour le développement du parc. “ Le ministre nous dit : on accepterait de vous donner 180 000 $, mais vous devez investir 100 000 $. J’ai dit “OK”, on va s’arranger ”, lance-t-il ensuite.

“ Finalement, on a fait une campagne de financement, notre première, pour amasser 100 000 $. On a amassé 125 000 $. Plein de partenaires ont embarqué et ça nous a permis de faire le premier bâtiment d’accueil et le trottoir de bois. ”

Par la suite, Denis Cardinal a tenu plusieurs rôles au sein de comités, toujours dans le but de participer à la conscientisation des gens à la protection de l’environnement.

Directeur général

Un autre moment marquant pour l’histoire du Parc nature a été le retour de Denis Cardinal comme directeur général en 2012. “ À l’époque, le défi était financier. C’était soit qu’on met la clé dans la porte ou on relance. Moi, je préfère la relance et le développement ”, dévoile-t-il.

À ce moment, il y avait le bâtiment d’accueil, une installation sanitaire, des sentiers, une tour d’observation et des trottoirs de bois. “ Il n’y avait pas de camping, les nichoirs d’oiseaux, pas de jardin d’oiseaux ou l’astronomie. Tout était à faire. Tranquillement pas vite, avec la confiance du milieu et des partenaires, on a réussi à développer le parc qu’on voit aujourd’hui. ”

Pour lui, le site a franchi une étape cruciale l’an dernier avec l’ouverture du nouveau bâtiment d’accueil et l’ouverture quatre saisons.