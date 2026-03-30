Baie-Comeau attend le feu vert pour rouvrir la bibliothèque Alice-Lane

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 30 mars 2026
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La Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau est toujours fermée depuis le déversement d’huile survenu le 20 février. Photo Facebook

Fermée depuis le 20 février à la suite d’un déversement d’huile, la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau pourrait rouvrir prochainement. La Ville est en attente d’une confirmation officielle des autorités en santé au travail pour permettre la réintégration des lieux.

La réouverture de la bibliothèque Alice-Lane n’est désormais plus qu’une question de validation administrative de la part du CISSS de la Côte-Nord.

Selon Pierre-Olivier Normand, conseiller aux communications à la Ville de Baie-Comeau, l’ensemble des travaux requis à la suite du déversement d’huile a été complété, mais l’accès au public demeure suspendu en attendant une autorisation formelle.

« Quand on va avoir cette confirmation par écrit, on va pouvoir procéder à la réouverture de la bibliothèque », indique-t-il au journal Le Manic.

Si les délais peuvent sembler longs, ils s’expliquent par une volonté claire d’assurer un environnement sécuritaire pour les usagers et les employés. « C’est justement afin de s’assurer que tout soit conforme pour la santé et la sécurité. On veut bien faire les choses », souligne M. Normand.

Des travaux de désinfection et de nettoyage ont déjà été effectués pour éliminer les traces d’huile. Des vérifications supplémentaires sont en cours afin de déterminer si d’autres interventions seront nécessaires, notamment en lien avec une possible contamination du sous-sol.

Bonne nouvelle toutefois : la qualité de l’air n’a pas affecté les livres. « On a eu la confirmation qu’il n’y a pas eu de contamination », précise le porte-parole.

Des services maintenus malgré la fermeture

Malgré la fermeture physique des lieux, plusieurs services continuent d’être offerts à la population. La Ville a rapidement relocalisé certaines activités, notamment au pavillon Mance, afin d’assurer une continuité.

« On a été très proactif dans ce dossier-là. Ce qu’on pouvait continuer à faire comme activités, on l’a transféré », explique M. Normand.

Les usagers peuvent ainsi toujours accéder aux ressources numériques, effectuer des réservations et des renouvellements en ligne, ou encore bénéficier de certains services comme l’impression. Des activités culturelles et éducatives, incluant celles liées à l’Université du troisième âge, se poursuivent également dans des lieux alternatifs.

Un été chargé en travaux

Par ailleurs, la bibliothèque Alice-Lane ne sera pas au bout de ses transformations une fois rouverte. Des travaux de rénovation majeurs sont déjà prévus au cours de l’été, dans le cadre d’un projet annoncé antérieurement par la Ville.

Aucun calendrier précis de fermeture n’est encore confirmé pour cette période. Le conseiller aux communications n’est donc pas en mesure de préciser si les usagers devront faire face à de nouvelles fermetures au courant de la saison estivale.

Réouverture dès que possible

La prochaine étape repose sur l’obtention d’une lettre d’autorisation du service de santé au travail du CISSS de la Côte-Nord. Dès réception, la Ville affirme être prête à agir rapidement.

« On souhaite réintégrer les locaux le plus rapidement possible, mais de manière correcte pour que la population puisse réintégrer sa bibliothèque municipale en toute sécurité », conclut Pierre-Olivier Normand.

En attendant, la Ville poursuit ses préparatifs afin d’être prête à rouvrir les portes sans délai dès que le feu vert sera donné.

Rappelons que le déversement d’huile s’est produit quelques jours après le remplissage du système de chauffage, provoquant des émanations persistantes et incommodantes.

Fermeture temporaire de la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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