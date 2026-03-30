Le Groupe Embargo acquiert une entreprise du Bas-Saint-Laurent

Par Karianne Nepton-Philippe 9:51 AM - 30 mars 2026
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Simon Philibert, président du Groupe Embargo, Pascal Giard, président des Productions Giard, et Caroline Dubé, vice-présidente des Productions Giard. Photo Patric Nadeau

Le Groupe Embargo fait l’acquisition de l’entreprise Les Productions Giard, qui offre des services événementiels au Bas-Saint-Laurent et ailleurs au Québec. 

Pour Embargo Événements, il s’agit d’un pas important pour un positionnement stratégique dans l’Est-du-Québec.

« Nous avons toujours cru au potentiel de l’Est-du-Québec et investissons aujourd’hui pour continuer d’y offrir des services événementiels de haut niveau », déclare Simon Philibert, président du Groupe Embargo.

« Après avoir développé une présence forte sur la Côte-Nord avec des bureaux à Baie-Comeau et Sept-Îles, cette acquisition représente une étape clé pour établir une base durable au Bas-Saint-Laurent et consolider notre position dans l’Est-du-Québec », ajoute-t-il. 

C’est également une bonne nouvelle pour le président des Productions Giard, Pascal Giard, qui croit que les expertises de chacun seront complémentaires. 

« Nos ADN d’entreprises sont tous deux axés sur le service, la proximité et la qualité du travail exécuté », dit-il. 

Les Productions Giard pourront maintenant compter sur une équipe plus forte et structurée, souligne la vice-présidente Caroline Dubé.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir un service encore plus complet à nos précieux clients », lance-t-elle. 

Dans la nouvelle structure, Pascal Giard occupera le poste de directeur du Bas-Saint-Laurent, tandis que Caroline Dubé agira à titre de directrice adjointe. 

L’équipe des Productions Giard demeure donc pleinement en place afin de poursuivre et renforcer les relations avec les clients.

« Cette transaction est avant tout une rencontre de valeurs. La relation que nous avons développée avec Pascal et Caroline est basée sur la confiance, le respect et une vision commune du développement régional. Leur engagement pour la suite est un élément central de cette acquisition », ajoute M. Philibert.

L’intégration des Productions Giard permettra à Embargo Événements d’offrir à la clientèle du Bas-Saint-Laurent une gamme élargie de services, notamment en planification clé en main d’événements de tout genre et en production de spectacles. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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