Accident à Portneuf-sur-Mer : l’aréna de Forestville ouvre ses portes

Par Johannie Gaudreault 2:12 PM - 31 mars 2026
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Photo Johannie Gaudreault

La Ville de Forestville ouvre les portes du Complexe Guy-Ouellet pour accueillir les personnes qui attendent la réouverture de la route 138 en raison de l’accident à Portneuf-sur-Mer.

La route étant bloquée dans les deux pour les fins de l’enquête policière, les voyageurs ne peuvent plus circuler entre Forestville et Portneuf-sur-Mer.

Comme la durée de la fermeture peut se poursuivre jusqu’à ce soir, l’instance municipale offre café, biscuits et chaleur aux personnes qui en ont besoin.

Le Complexe Guy-Ouellet est situé au 10, 10e rue.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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