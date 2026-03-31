Accident à Portneuf-sur-Mer : l’aréna de Forestville ouvre ses portes

La Ville de Forestville ouvre les portes du Complexe Guy-Ouellet pour accueillir les personnes qui attendent la réouverture de la route 138 en raison de l’accident à Portneuf-sur-Mer.

La route étant bloquée dans les deux pour les fins de l’enquête policière, les voyageurs ne peuvent plus circuler entre Forestville et Portneuf-sur-Mer.

Comme la durée de la fermeture peut se poursuivre jusqu’à ce soir, l’instance municipale offre café, biscuits et chaleur aux personnes qui en ont besoin.

Le Complexe Guy-Ouellet est situé au 10, 10e rue.