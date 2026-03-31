Baie-Comeau nomme un nouveau chef aux opérations au Service incendie 

Philippe Beaudet, anciennement directeur du Service de sécurité incendie de la péninsule de Manicouagan, devient le nouveau chef aux opérations incendie au Service de la sécurité publique et protection incendie de Baie-Comeau.

Une réorganisation au Service incendie de Baie-Comeau place maintenant Olivier Gauthier, qui occupait ce siège, au poste de chef pompier à la formation et à la prévention pour la Ville de Baie-Comeau.

« Récemment, nous avons procédé à une modification pour faire deux postes de chef. Un chef aux opérations et un chef destiné aux interventions et à la formation de nos employés », explique le directeur général de Baie-Comeau, François Corriveau.

Rappelons que la Ville de Baie-Comeau a décidé de donner de la formation aux employés et aux futurs employés à l’interne, depuis l’arrêt de la formation donnée par le Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Un nouveau défi

Pour Philippe Beaudet, c’est un nouveau défi de terrain qui l’attend à Baie-Comeau d’ici la fin avril.

« Ma passion au niveau de l’incendie, c’est vraiment la gestion d’opérations terrain, ce que je faisais un peu moins pour la Péninsule », déclare celui qui commencera à la fin avril.

« C’est assurément un beau défi. C’est d’aller dans un plus gros service avec des pompiers professionnels. Il y a des défis de gestion qui m’intéressent », ajoute-t-il.

M. Beaudet dirige le Service de sécurité incendie de la péninsule de Manicouagan depuis sept ans.