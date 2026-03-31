Collision à Portneuf-sur-Mer : la route 138 rouverte en alternance aux automobiles

Les petits véhicules et les autobus scolaires peuvent circuler sur la route 138 depuis 15 h 45 cet après-midi. La route a été rouverte en alternance, mais pas aux véhicules lourds.

C’est ce que confirme la Sûreté du Québec en fin de journée. Rappelons que la route 138 était bloquée dans les deux sens à la suite d’une collision mortelle sur le pont de Portneuf-sur-Mer. Comme aucune voie de contournement n’était possible, aucune circulation n’était autorisée depuis 11 h cet avant-midi, le temps de déployer des enquêteurs sur place.

Les véhicules lourds sont nombreux à attendre la réouverture complète de la route 138 entre Forestville et Portneuf-sur-Mer. Plusieurs stationnements sont utilisés à pleine capacité, dont celui du restaurant McDonald’s à Forestville.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a quant à lui interdit l’accès à la route 138 aux véhicules lourds à partir de Baie-Comeau afin de limiter l’attente de ceux-ci à Forestville.

La Ville de Forestville et la Municipalité de Portneuf-sur-Mer ont ouvert un point de rassemblement dans leur village pour accueillir les voyageurs avec du café et des grignotines.

La route 138 pourrait être ouverte aux véhicules lourds plus tard en soirée.

Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec n’a pas donné plus d’informations sur la cause de l’accident qui a causé le décès d’une policière ni sur l’état des autres blessés.