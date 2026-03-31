La bibliothèque Alice-Lane rouvrira ses portes le 8 avril

La situation est revenue à la normale à la bibliothèque Alice-Lane. La Ville de Baie-Comeau annonce la réouverture de l’établissement le 8 avril, selon l’horaire normal.

Selon le porte-parole de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, tout est maintenant sous contrôle à la bibliothèque qui a dû fermer ses portes à la suite d’un déversement d’huile accidentel dans le sous-sol à la fin février.

« La qualité de l’air dans la bibliothèque n’a pas été affectée par l’incident avec le déversement d’huile à chauffage. Il n’y a pas de risque pour la santé des travailleurs et la clientèle de la bibliothèque », assure-t-il par courriel.

L’instance municipale attendait le feu vert du service en santé au travail et santé environnementale du CISSS de la Côte-Nord avant d’autoriser à nouveau la tenue des activités dans la bibliothèque.

« Nos équipes sont proactives et se mettront à l’ouvrage afin d’être fin prêtes pour la réouverture », mentionne M. Normand.

Rappelons que plusieurs activités de la bibliothèque avaient été transférées au pavillon Mance en attendant le rétablissement de la situation. Il n’était toutefois pas possible pour les usagers de faire la location de livre en personne à la bibliothèque.