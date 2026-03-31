L’État du fer : la Côte-Nord se réunit à Québec

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire dévoilera les derniers détails de son projet Horizon 7, prévoyant plusieurs centaines de millions de dollars en investissements à Sept-Îles et une augmentation significative de ses capacités de transbordement, en ouverture de la 4e édition de l’État du fer, mardi, à Québec.

L’événement se tient du 31 mars au 2 avril, au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Il réunit les principaux acteurs de la filière du fer du Québec, notamment ceux de la Côte-Nord et du Labrador.

Durant trois jours, les opérateurs miniers, gestionnaires d’infrastructures, représentants gouvernementaux et spécialistes du développement économique discuteront des enjeux de cette filière industrielle cruciale pour l’économie nord-côtière.

L’innovation et la création de valeur dans l’industrie minière, le fer de haute pureté, l’acier vert et la transformation seront au cœur des échanges durant une série de conférences animées par des intervenants du monde minier.

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) et Minerai de Fer Québec sont les partenaires officiels de l’événement organisé par le périodique Ressources, Mines et Industries, une publication bimestrielle portant sur les ressources minérales au Québec.

Gabriel Striganuk, président-directeur général de la SFPPN, donnera mardi le coup d’envoi aux côtés de Marc Lindstrom, vice-président aux opérations, avec la présentation du projet Horizon 7.

Louis Gravel, expert en logistique ferroviaire et maritime et ancien dirigeant de la SFPPN, animera ensuite une table ronde sur la logistique, le transport et la mise en valeur du fer de la fosse du Labrador. À cette discussion participeront entre autres Joël Crépeau, vice-président, Stratégie et Innovation chez Minerai de Fer Québec, Michael Labrie, directeur général, Infrastructure chez ArcelorMittal et Nicolas Mercier, directeur des services techniques ferroviaires et portuaires chez Rio Tinto IOC.

Mercredi, c’est autour des minéraux critiques et stratégiques et sur l’importance et les enjeux de la filière du fer et de l’acier que s’articuleront les discussions. La Société du Plan Nord célèbrera, quant à elle, son dixième anniversaire, lors d’une grande entrevue avec son président-directeur général, Patrick Beauchesne.

Jeudi, Paul Lavoie, Bernard Gauthier et Claude Gagné, respectivement de Développement économique Sept-Îles, Développement économique Port-Cartier et de la Ville de Fermont, discuteront lors d’une table ronde des leviers économiques et des opportunités au Québec et au Labrador dans le contexte de la mondialisation des ressources.

L’événement, public, est ouvert aux professionnels du secteur. Les détails d’inscription sont disponibles sur le site de Ressources, Mines et Industries.