Un accident grave sur le pont à Portneuf-sur-Mer bloque la route 138

Par Johannie Gaudreault 11:41 AM - 31 mars 2026
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La route 138 est bloquée à la circulation depuis 11 h 20. Photo courtoisie

La route 138 est fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée en raison d’une collision frontale sur le pont de Portneuf-sur-Mer qui est survenue vers 10 h 45. On craint pour la vie d’un des blessés.

« Il n’y a pas de voie de contournement pour faire circuler les véhicules puisque l’accident est survenu sur le pont », explique le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec. 

Les enquêteurs doivent se rendre sur les lieux de l’accident, ce qui demandera un peu de patience chez les automobilistes. « On va faire au plus vite, mais il y a une partie d’enquête à faire », précise M. Beaulieu. 

Trois véhicules sont impliqués dans la collision qui a fait quatre blessés, dont un gravement et un autre pour lequel la vie est en danger. 

La cause de l’accident n’est toujours pas connue.

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Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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