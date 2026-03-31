Un accident grave sur le pont à Portneuf-sur-Mer bloque la route 138

La route 138 est fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée en raison d’une collision frontale sur le pont de Portneuf-sur-Mer qui est survenue vers 10 h 45. On craint pour la vie d’un des blessés.

« Il n’y a pas de voie de contournement pour faire circuler les véhicules puisque l’accident est survenu sur le pont », explique le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les enquêteurs doivent se rendre sur les lieux de l’accident, ce qui demandera un peu de patience chez les automobilistes. « On va faire au plus vite, mais il y a une partie d’enquête à faire », précise M. Beaulieu.

Trois véhicules sont impliqués dans la collision qui a fait quatre blessés, dont un gravement et un autre pour lequel la vie est en danger.

La cause de l’accident n’est toujours pas connue.