Zone 17 : des crabes plus petits encore cette année

Pêches et Océans Canada (MPO) a remarqué que le crabe des neiges de la zone 17 a une taille inférieure à la moyenne des dernières années. Cette taille moyenne pourrait revenir à la normale dans les prochaines années, mais il faudra attendre la maturité des populations mâles du fond marin.

Vous l’avez peut-être remarqué en poissonnerie, les crabes des neiges sont un peu plus petits ces dernières années. Sans toutefois souffrir de nanisme, il y a une différence de quelques millimètres qui est bien visible.

« C’est un aspect qu’on a beaucoup souligné. La taille moyenne des crabes commerciaux, c’est la plus petite qu’on a vue », note Sarah Loboda, biologiste en évaluation des stocks pour le crabe des neiges au MPO. La zone 17 s’étend de Tadoussac à Pointe-des-Monts sur la rive nord.

Ce phénomène se reflète dans les quotas, puisqu’il faut plus d’individus pour arriver à des tonnages semblables aux autres années.

« En ce moment, les crabes des neiges mesurent 4 millimètres de moins que par le passé. Ça peut paraître tout petit, mais cette diminution fait que pour un même tonnage on va retirer 12 % de crabes supplémentaires », illustre la biologiste.

Elle mentionne toutefois que ce phénomène risque d’être passager. « Je ne fais pas de pari pour 2026, mais je m’attends à ce que la taille des populations de crabe des neiges réaugmente dans deux ou trois ans. On voit que ça s’en vient », estime Sarah Loboda.

Des mues terminales trop petites

Le cycle de reproduction du crabe des neiges se trame sur environ neuf ou dix ans, et ne donne pas toujours un lot intéressant d’individus avec des tailles satisfaisantes pour la pêche commerciale.

Des vagues de femelles ont fait leur apparition vers 2020 dans la zone 17, car elles deviennent matures plus rapidement. De leur côté, les mâles restaient trop petits pour être pêchés et continuaient de se faire attendre sur les quais de débarquement.

« Ils sont toujours présents dans le fond de l’eau, mais ils ne continuent pas leur croissance pour être des crabes des neiges de taille légale », explique Mme Loboda

Cette dernière explique que ce phénomène est désigné sous le nom de mue terminale, le moment où le crabe atteint sa forme physique maximale.

« À partir de ce moment-là, il ne peut plus grandir. La largeur minimale est de 95 millimètres de largeur de carapace. Donc si un individu atteint 90 millimètres il sera uniquement disponible pour la reproduction, mais pas pour la pêche », résume la biologiste.

Ça compétitionne fort

Mais tout n’est pas fini dans le fond de l’eau. Bien que certains individus cessent de grandir en taille, d’autres travaillent fort à y parvenir.

Sarah Loboda note que plus on avance dans les débuts de vague, plus les crabes vont avoir tendance à faire leur mue à une taille plus grande.

« C’est une espèce très compétitrice pour la reproduction. S’il y a beaucoup de mâles dans le fond, ils vont avoir tendance compétitionner pour les femelles en devenant plus gros », souligne-t-elle.

C’est pourquoi dans quelques années, les coups de pincette vont avoir porté leur fruit. « On s’attend à ce que la biomasse commerciale pour la pêche augmente », affirme Mme Loboda.

Estimation en mouvement

Au MPO, il n’existe pas d’outil de recensement pour évaluer la biomasse ou le nombre exact de crabes des neiges d’année en année.

Sarah Loboda parle plutôt d’un relevé annuel qui est réalisé par les pêcheurs chaque fin de saison. « On établit un protocole, et l’industrie va à certains points fixes pour poser des casiers un peu partout dans la zone 17 après la saison de pêche », révèle-t-elle.

Les pêcheurs ramassent ces casiers-là après 24 heures, et mesurent ensuite tous les crabes disponibles. « Ensuite, ils les remettent à l’eau et ça nous donne un indice d’abondance, mais aussi la condition de leur carapace », poursuit Sarah Loboda.

« Souvent ce qu’on voit, c’est qu’il y a de plus en plus de jeunes crabes. Il y a à peu près un crabe de taille sous-légale pour un crabe de taille légale », dévoile la biologiste. « Ce n’est pas arrivé souvent dans la zone 17. Même la taille des crabes de taille légale, on a vu que leur taille globale diminue », ajoute-t-elle.

Habitat en péril ?

Le MPO y va tout en prudence avec le futur des stocks de crabes des neiges dans la zone 17.

Aux dires de Sarah Loboda, il n’y a pas d’information fiable sur la prédation dans leur habitat qui affecterait positivement ou négativement les populations. « Ça reste encore une boîte noire », divulgue-t-elle.

Par contre, les données connues du MPO indiquent une baisse dans la superficie totale de l’habitat du crabe des neiges, autant sur la rive sud que sur la rive nord du fleuve.

Questionnée à savoir s’il y a des tendances à la baisse qui sont prévisibles dans les populations, Sarah Loboda indique qu’elle ne peut se prononcer là-dessus. Elle parle d’une perte d’habitat potentielle devant laquelle il faut être prudent.

« Ce que l’on sait, c’est que l’habitat thermique favorable au crabe des neiges diminue dans l’estuaire. Ça fait à peu près 10 ans qu’on est largement en dessous de la moyenne de superficie pour la zone 17 », révèle la biologiste.

Cette dernière enchaîne « qu’on doit demeurer prudents au niveau de l’exploitation » pour la résilience de l’espèce.