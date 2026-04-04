(Mise à jour) Un accident sur la rue de Bretagne à Baie-Comeau

Un accident est survenu aux alentours de 13 h le 4 avril sur la rue de Bretagne, au coin du boulevard Laflèche, à Baie-Comeau.

La sergente Élizabeth Marquis de la Sûreté du Québec (SQ) mentionne qu’il y aurait une personne blessée. On ignore toutefois la gravité des blessures.

Au moment d’écrire ces lignes, la SQ ne possède pas plus d’informations sur l’accident, comme la cause ou le nombre de personnes impliquées.

Notons que vers 15 h, il le chemin n’était plus bloqué, il était possible de circuler sur la rue de Bretagne.