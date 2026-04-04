La Côte-Nord de retour aux Jeux provinciaux de pêche

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 4 avril 2026
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Parmi les équipes attendues, le duo nord-côtier formé de Loick Gauthier et Théo Roussel (au centre) sera à surveiller. Photo courtoisie

Les passionnés de pêche âgés de 12 à 16 ans peuvent désormais s’inscrire aux Jeux provinciaux de pêche 2026, dont la tenue est prévue les 27 et 28 juin prochains au Campus international Massawippi et à la plage Massawippi. Cette troisième édition réunira des jeunes de partout au Québec, dont la Côte-Nord, bien décidée à faire sa marque.

Organisé avec la collaboration du Club de conservation du lac Massawippi, l’événement se veut à la fois une compétition et une expérience formatrice pour la relève. L’organisme hôte, actif depuis 125 ans, poursuit ainsi sa mission de protection du lac et de transmission des connaissances aux jeunes pêcheurs, avec l’appui de nombreux bénévoles déjà mobilisés pour accueillir les participants.

La compétition s’annonce relevée. Parmi les équipes attendues, le duo nord-côtier formé de Loick Gauthier et Théo Roussel sera à surveiller. Après une troisième place en 2025, les deux jeunes comptent revenir en force.

« Loick en est à sa dernière année d’admissibilité. Un gars qui pêche avec cœur autant qu’avec technique. Théo est déterminé à montrer que la Côte-Nord regorge de talent. Leur mission : tout donner une dernière fois », souligne-t-on.

Ils devront toutefois se mesurer aux champions en titre, Lucas Gilbert et Alexis Gagné du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi qu’au duo des Laurentides composé de Xavier Pellerin et Charles-Antoine Huot, qui vise le sommet après une deuxième place l’an dernier.

Avec un nombre de places limité, les organisateurs invitent les jeunes intéressés à s’inscrire rapidement. Au-delà des résultats, les Jeux provinciaux de pêche misent sur le dépassement de soi, la camaraderie et la passion commune pour une activité emblématique du territoire québécois.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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