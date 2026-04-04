Le Festival de la bière Côte-Nord prolonge sa pause en 2026

Par Anne-Sophie Paquet-T. 12:00 PM - 4 avril 2026
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Le Festival de la bière Côte-Nord, présenté habituellement au parc des Pionniers à Baie-Comeau, ne sera pas de retour cet été. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Les amateurs de houblon devront patienter encore un peu avant de retrouver le Festival de la bière Côte-Nord au parc des Pionniers à Baie-Comeau. L’événement ne sera pas présenté à l’été 2026, a confirmé au Manic le président du comité organisateur, Carl Beaulieu.

Contacté par le Journal le 31 mars afin de faire le point sur la tenue d’une éventuelle édition cet été, M. Beaulieu a indiqué par écrit qu’il n’y aurait « pas encore d’édition cette année ». Le président a toutefois ajouté prévoir « être de retour pour 2027 ».

Invité à préciser les raisons derrière cette nouvelle pause ou les orientations envisagées pour la suite du festival, M. Beaulieu a toutefois indiqué ne pas être en mesure d’en dire davantage pour le moment, avant de préciser qu’il était « vraiment trop tôt » pour commenter les perspectives de 2027.

Une pause qui se prolonge

La dernière édition du Festival de la bière Côte-Nord remonte à 2023. L’événement, qui se tient habituellement au parc des Pionniers à Baie-Comeau et qui rassemble microbrasseries, spectacles musicaux et activités festives, avait déjà pris une pause en 2024.

À l’époque, le comité organisateur expliquait devoir revoir la formule afin de s’adapter à différents défis financiers.

La hausse des coûts post-pandémiques liés aux artistes, à la logistique et aux aspects techniques avait notamment été évoquée, tout comme une baisse de l’achalandage lors des deux éditions précédentes.

En 2025, les organisateurs avaient ensuite annoncé reporter le retour du festival à 2026 afin de disposer du temps nécessaire pour repenser l’événement et en assurer la viabilité.

Un événement bien ancré

Lancé en 2014, le Festival de la bière Côte-Nord figure depuis plus d’une décennie parmi les rendez-vous estivaux du calendrier événementiel régional.

Présenté au parc des Pionniers à Baie-Comeau, il met habituellement de l’avant des microbrasseries du Québec ainsi que des spectacles musicaux et différentes activités sur le site.

La programmation estivale de Baie-Comeau se déroulera donc sans ce rendez-vous brassicole pour une troisième année consécutive.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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