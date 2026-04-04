Revivre 35 ans de magie avec Alain Choquette 

Après 35 ans de carrière, Alain Choquette éprouve toujours le même plaisir à monter sur scène. Cette fois-ci, il le fait avec nostalgie en revisitant ses meilleurs numéros et en prenant de temps d’embarquer le public dans son univers et ses histoires.

L’illusionniste québécois sera de passage à Baie-Comeau et Forestville, les 16 et 17 avril, pour y présenter son 12e spectacle Entre histoires et illusions. « Ce show-là, c’est le résultat de 35 ans de carrière », lance d’entrée de jeu Alain Choquette.

« J’étais bien excité à l’idée de faire un nouveau spectacle, mais je manquais d’idées parce que j’en ai tellement fait. Alors que j’étais avec mon metteur en scène, qui est avec moi depuis 35 ans, on s’est mis à se raconter des histoires, des anecdotes. Lentement, sans s’en rendre compte, on était en train d’écrire le show », raconte-t-il.

Ce dernier décrit Entre histoires et illusions comme un mélange entre Michel Barette et David Copperfield. Sur scène, il fait participer les gens, les emmène dans ses histoires qui ont façonné sa carrière et intègre beaucoup de visuels comme des vidéos.

« C’est comme un résumé de carrière. Je raconte mes histoires et je me rends compte que ça touche les gens », remarque celui qui profite de son entrevue avec le Journal pour prendre des nouvelles de la Côte-Nord et même du Drakkar de Baie-Comeau.

« Je connais bien la Côte-Nord, je suis toujours bien accueilli et j’ai vécu le capelan à plusieurs reprises. Quand j’étais plus jeune, j’avais une blonde à Sept-Îles. J’avais aussi un ami à Baie-Comeau avec qui j’ai joué au hockey. Comment va votre club de hockey cette année ? »

Impressionner et toucher

L’objectif n’est pas seulement d’impressionner par ses numéros, c’est aussi le toucher et de faire vivre des émotions.

« Je pense que c’est ce qui fait que j’ai duré aussi longtemps, c’est qu’il y a un mélange entre impressionner et toucher. La magie fait partie d’un ensemble d’émotions qu’on vit au travers de ce qu’on bâtit, tant au niveau de la réflexion que du rire, de la larme ou de la surprise », soutient l’illusionniste.

Même si « la magie a peut-être perdu de son lustre » avec les réseaux sociaux et la panoplie de créateurs qui dévoilent certains trucs, il est tout de même possible de suspendre le temps et de se laisser emporter par elle.

« Pendant un peu plus d’une heure et demie, vous allez tout oublier. Je vais vous embarquer dans mon monde », laisse-t-il tomber.

Chose certaine, Alain Choquette remonte sur scène par pur plaisir. « J’en ai tellement que parfois j’ai des fous rires et je dois quasiment m’arrêter. J’aurais une anecdote, ou deux ou trois, à chaque spectacle tellement qu’on a de plaisir », lance-t-il.

En 35 ans de carrière, le plus grand apprentissage a été de ne pas oublier de « jouer ». « Au théâtre, on dit qu’on joue sur scène. C’est ce que je fais, je joue, j’ai du plaisir », souligne celui qui invite le public à Baie-Comeau et à Forestville.