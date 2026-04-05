Conditions routières : visibilité réduite et interdiction aux véhicules lourds sur la 138

La circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138, entre Baie-Comeau et Port-Cartier en ce 5 avril, alors que les conditions routières sont difficiles en raison de la météo.

Selon Québec 511, la visibilité est très réduite sur une bonne partie de la route 138 en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan.

On y indique la présence de lames de neige sur la route. Entre Baie-Comeau et Godbout, la visibilité est nulle.

Rappelons que d’ici la fin de la journée, Météomédia prévoit un total de 15 à 25 centimètres de neige, parfois mêlée de grésil et de pluie verglaçante intermittente avant de se changer en pluie.