Léa Stréliski en rodage à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 5 avril 2026
Temps de lecture :

Léa Stréliski sera en rodage à Baie-Comeau. Photo Hamza Abouelouafaa

L’humoriste Léa Stréliski fera escale à Baie-Comeau le 10 avril pour roder son tout premier spectacle solo. Une occasion rare d’assister à la naissance d’un spectacle… et de rire en prime.

L’Ouvre-Boîte culturel, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau, accueillera l’humoriste Léa Stréliski le vendredi 10 avril dès 20 h, à L’Alternative. L’artiste y présentera le rodage de son tout premier spectacle solo, une formule qui permet au public de découvrir un spectacle en construction, dans une ambiance plus intime et spontanée.

L’événement propose une expérience particulière pour les amateurs d’humour, qui pourront voir l’humoriste peaufiner ses blagues et tester son matériel en direct. Les portes ouvriront à 19 h.

Dans le rodage de son tout premier spectacle solo, Léa Stréliski espère explorer en cinq tableaux ce qui la constitue.

« Une occasion de venir la voir travailler ses blagues, apprendre à la connaître et rire avec elle de tout ce qu’elle est : la sœur d’une vedette, une moitié de française, l’épouse un peu lesbienne d’un homme, la mère de deux gars ados et celle d’une fille qu’elle tente de toutes ses forces de préparer au monde qui l’attend », indique l’organisation.

Le public est ainsi invité à plonger dans l’univers personnel de l’humoriste, à travers un regard à la fois lucide et humoristique sur son identité et son parcours.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Conditions routières : visibilité réduite et interdiction aux véhicules lourds sur la 138

Actualité Sport

Deux lutteurs nord-côtiers dans le ring pour la cause

Actualité Culturel

Le concert Requiem de guérison part en tournée sur la Côte-Nord

Lire également

Actualité

Conditions routières : visibilité réduite et interdiction aux véhicules lourds sur la 138

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Deux lutteurs nord-côtiers dans le ring pour la cause

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours : C’est parti pour la chasse aux oeufs!

Se termine le 8 avril 2026 Participer