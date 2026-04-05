Léa Stréliski en rodage à Baie-Comeau

L’humoriste Léa Stréliski fera escale à Baie-Comeau le 10 avril pour roder son tout premier spectacle solo. Une occasion rare d’assister à la naissance d’un spectacle… et de rire en prime.

L’Ouvre-Boîte culturel, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau, accueillera l’humoriste Léa Stréliski le vendredi 10 avril dès 20 h, à L’Alternative. L’artiste y présentera le rodage de son tout premier spectacle solo, une formule qui permet au public de découvrir un spectacle en construction, dans une ambiance plus intime et spontanée.

L’événement propose une expérience particulière pour les amateurs d’humour, qui pourront voir l’humoriste peaufiner ses blagues et tester son matériel en direct. Les portes ouvriront à 19 h.

Dans le rodage de son tout premier spectacle solo, Léa Stréliski espère explorer en cinq tableaux ce qui la constitue.

« Une occasion de venir la voir travailler ses blagues, apprendre à la connaître et rire avec elle de tout ce qu’elle est : la sœur d’une vedette, une moitié de française, l’épouse un peu lesbienne d’un homme, la mère de deux gars ados et celle d’une fille qu’elle tente de toutes ses forces de préparer au monde qui l’attend », indique l’organisation.

Le public est ainsi invité à plonger dans l’univers personnel de l’humoriste, à travers un regard à la fois lucide et humoristique sur son identité et son parcours.