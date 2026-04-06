Alerte incendie au Ciné-Centre de Baie-Comeau : une simple surchauffe en cause

Le 6 avril, vers 15 h 30, le Ciné-Centre de Baie-Comeau a annoncé sa fermeture pour le reste de la journée en raison d’une « alerte incendie » au centre d’achat Manicouagan. Au final, ce n’était qu’un problème avec une unité de chauffage.

Le porte-parole aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, indique qu’une unité de chauffage, située entre les deux portes de l’entrée du Ciné Centre, a surchauffé.

Une fois arrivés sur place, les pompiers ont constaté la cause de ce qui dégageait une odeur de fumée et ont fermé l’unité de chauffage.

Selon M. Normand, celle-ci sera réparée demain par un électricien. Il n’y a donc pas eu d’incendie ni de blessés.

Le Ciné-Centre reste fermé pour le reste de la journée.