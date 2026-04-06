Appui au projet de parc solaire à Baie-Comeau 

La Ville de Baie-Comeau est allée chercher l’appui de la MRC de Manicouagan pour faire avancer le projet de parc solaire sur son territoire.

L’entreprise SoléoÉnergie déposera une soumission dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec pour les trois projets.

Pour compléter le dossier de la demande, la Ville requiert l’appui de la MRC, qui lui a donné par une résolution le 30 mars.

Pour le préfet de la MRC, Guillaume Tremblay, il s’agit d’un projet favorable pour le développement durable du territoire.