Appui au projet de parc solaire à Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 6 avril 2026
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Un projet de parc solaire pourrait voir le jour à Baie-Comeau.  Photo iStock

La Ville de Baie-Comeau est allée chercher l’appui de la MRC de Manicouagan pour faire avancer le projet de parc solaire sur son territoire. 

L’entreprise SoléoÉnergie déposera une soumission dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec pour les trois projets.

Pour compléter le dossier de la demande, la Ville requiert l’appui de la MRC, qui lui a donné par une résolution le 30 mars.

Pour le préfet de la MRC, Guillaume Tremblay, il s’agit d’un projet favorable pour le développement durable du territoire. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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