Artemis s’apprête à établir un record lors de son survol de la face cachée de la Lune

L’équipage de la mission Artemis II effectuera lundi son survol de la face cachée de la Lune, ce qui lui permettra de battre un record établi en 1970 par les astronautes d’Apollo 13.

Les quatre astronautes d’Artemis II sont sur le point de se rendre plus loin derrière la face cachée de la Lune que quiconque avant eux.

La distance maximale estimée par rapport à la Terre lors du survol par la capsule Orion dépassera 406 000 kilomètres, battant ainsi le record de 400 171 kilomètres établi par Apollo 13.

Lors du passage derrière la Lune, la capsule sera dans une zone de coupure de communication d’environ 40 minutes, puisque la surface lunaire bloquera les signaux radio.

Plus tard, la capsule s’approchera à environ 6500 kilomètres de la surface lunaire. À ce moment, pour les astronautes, la Lune semblera aussi grosse qu’un ballon de basketball tenu à bout de bras.

Pendant un peu plus de cinq heures, à tour de rôle, l’équipage observera et photographiera les caractéristiques géologiques de la Lune, telles que des cratères d’impact et d’anciennes coulées de lave.

L’astronaute canadien Jeremy Hansen et ses trois collègues américains «mettront à profit leur formation en géologie dans le nord du Labrador et en Islande pour décrire ce qu’ils voient», a souligné l’Agence spatiale canadienne dans un communiqué.

«Leurs observations seront d’une grande utilité aux scientifiques pour comprendre les anciens processus géologiques derrière la formation de la Lune et du Système solaire. Elles le seront aussi pour les futures missions d’exploration de la Lune», a-t-elle ajouté.

L’équipage d’Artemis II pourra observer des zones de la face cachée de la Lune qui étaient trop sombres ou trop difficiles à voir pour les 24 astronautes du programme Apollo.

La NASA indique que le bassin Orientale, un cratère vieux de 3,8 milliards d’années formé lorsqu’un gros objet a percuté la surface lunaire, sera entièrement éclairé et visible à l’approche d’Orion.

Mardi, Orion quittera la sphère d’influence lunaire pour entamer son retour vers la Terre.

Les astronautes d’Artemis II suivent la même trajectoire en forme de huit que celle utilisée lors d’Apollo 13, puisqu’ils ne sont ni en orbite autour de la Lune ni en train de s’y poser.

Les astronautes d’Apollo 13 devaient se poser sur la Lune, mais leur mission a été chamboulée lorsqu’un de leurs réservoirs d’oxygène s’est rompu pendant le trajet.

Le centre de contrôle a alors opté pour une trajectoire lunaire à retour libre afin de les ramener chez eux aussi rapidement et efficacement que possible. Cet itinéraire repose sur la gravité de la Terre et de la Lune, et nécessite un minimum de carburant.

La capsule Orion devrait amerrir dans le Pacifique près de San Diego le 10 avril, neuf jours après son lancement en Floride.

— Avec des informations de l’Associated Press