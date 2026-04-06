Le Golf Le Méandre de Forestville peine à recruter à l’aube de la saison

À quelques semaines de l’ouverture prévue à la mi-mai, le Golf Le Méandre de Forestville fait face à une difficulté croissante de recrutement. Malgré des efforts soutenus pour attirer des candidats, le directeur général s’inquiète de ne pas disposer du personnel nécessaire pour assurer le bon déroulement de la saison estivale.

À l’approche de la saison estivale, le recrutement devient un enjeu critique pour le Golf Le Méandre. André Drapeau affirme que la situation est plus préoccupante que jamais, alors que deux postes au service à la clientèle demeurent vacants.

« Cette année, c’est pire. L’an passé, j’avais quelques noms, mais il fallait quand même recruter. Là, on cherche partout, tout le monde en parle, mais les gens ne viennent pas », explique le directeur général.

L’établissement, qui fonctionne avec une petite équipe permanente, doit habituellement embaucher six employés pour la haute saison (service à la clientèle et entretien du terrain). À ce jour, les candidatures se font rares, malgré la diffusion répétée d’offres d’emploi, notamment sur les réseaux sociaux.

Les postes à combler concernent principalement le service à la clientèle : accueil des golfeurs, gestion de la caisse et vente de produits simples comme des breuvages et des repas préparés. Selon le directeur, les exigences sont modestes et une formation est offerte sur place.

« Ce n’est pas compliqué. Tout est programmé. C’est une question d’habitude. Il y a de la formation, on accompagne les employés », souligne-t-il, en ajoutant que certaines personnes hésitent encore à postuler en raison d’une appréhension face aux outils informatiques.

L’horaire, qui s’étend généralement de la mi-mai à la mi-octobre, permet pourtant une certaine flexibilité. « Ce n’est pas toutes les fins de semaine que tu travailles, mais environ une fin de semaine sur trois. Et si on a plus de personnel, ça peut être encore moins », précise M. Drapeau.

Si la direction se veut prudente, elle admet que le manque de main-d’œuvre pourrait compliquer le début de la saison.

« Je ne dis pas que le golf n’ouvrira pas, mais c’est inquiétant. On arrive au mois d’avril et je n’ai pas de monde. Il va falloir s’asseoir avec le conseil d’administration si ça continue », affirme le gestionnaire.

Miser sur les retraités

Pour pallier la pénurie, le Golf Le Méandre envisage de diversifier son recrutement, notamment en sollicitant des travailleurs retraités.

« Si on en avait plusieurs, on pourrait répartir les heures. Ça leur permettrait de travailler un peu sans dépasser les limites liées à leur pension », explique le directeur général.

En ce qui concerne les étudiants, ils sont une bonne main-d’œuvre également, mais certains doivent quitter à la mi-août pour retourner au cégep ou à l’université. La saison de golf se termine plutôt en octobre.

Malgré les défis, André Drapeau rappelle que le milieu de travail demeure attrayant. « C’est une belle job. Le monde est de bonne humeur, les gens viennent jouer au golf, ils sont contents. Toutes les personnes qu’on a engagées ont aimé leur expérience ici », dit-il.

Il lance ainsi un appel clair aux personnes intéressées à se manifester rapidement : « Si des gens voient ça et sont intéressés, qu’ils n’attendent pas, qu’ils donnent leur nom tout de suite. »

Les golfeurs doivent s’attendre à une saison dynamique encore cette année à Forestville. Plusieurs projets sont dans les cartons et de nouvelles ententes avec d’autres terrains de golf de la région sont en place. Le tournoi d’ouverture de la saison est prévu le 13 juin et il est organisé en hommage à Dave Dufour pour une 2e édition.