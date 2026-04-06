Le Rendez-vous des grands donneurs d’ordre de retour à Baie-Comeau

La Côte-Nord se prépare à accueillir des investissements majeurs et des partenariats structurants alors que le Rendez-vous des grands donneurs d’ordre et des PME revient pour une 5e édition au Centre des arts de Baie-Comeau, les 26 et 27 mai.

Le milieu des affaires nord-côtier sera en effervescence à la fin mai avec le retour du Rendez-vous des grands donneurs d’ordre (GDO) et des PME, un événement devenu incontournable pour stimuler l’économie régionale.

Prévu le 27 mai au Centre des arts de Baie-Comeau, ce rassemblement vise à créer des occasions concrètes entre grandes entreprises et PME locales, dans un contexte où plusieurs projets d’envergure sont attendus sur le territoire.

« Cet événement incontournable réunit les principaux donneurs d’ordre publics et privés afin de favoriser des maillages d’affaires structurants, stimuler des partenariats durables et accroître les retombées économiques sur l’ensemble du territoire nord-côtier », indique l’organisation.

Des projets majeurs en vitrine

Les participants auront notamment l’occasion de découvrir les projets majeurs et investissements à venir sur la Côte-Nord, en plus d’échanger directement avec les grands donneurs d’ordre et de présenter leur expertise.

L’événement réunira plusieurs acteurs industriels de premier plan, dont Aluminerie Alouette, ArcelorMittal, le Port de Sept-Îles, Innergex, Alcoa, Cargill, Minerai Fer Québec et Rio Tinto IOC & RTFT, ainsi que des représentants municipaux, des MRC, des ministères et des sociétés d’État.

La journée du 27 mai sera structurée autour de secteurs clés pour la région. En matinée, un bloc consacré à la chimie verte et aux énergies renouvelables abordera notamment l’hydrogène, l’ammoniac vert, l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité, avec des annonces d’investissements attendues.

Un second segment mettra en lumière le secteur bioalimentaire, en s’intéressant à l’innovation et aux nouvelles filières. En après-midi, les discussions porteront sur les industries des mines, de la métallurgie, de la foresterie et de la bioénergie, avec des présentations de projets industriels majeurs.

Des séances de réseautage et des rencontres d’affaires B2B sont également prévues afin de développer des relations concrètes avec des partenaires stratégiques.

Les activités débuteront dès le 26 mai avec un 5 à 7 de lancement, présenté comme un cocktail convivial pour amorcer les échanges. L’activité se tiendra de 17 h à 19 h au Centre des arts de Baie-Comeau et sera offerte gratuitement sur inscription.

Avec cette cinquième édition, les organisateurs misent sur une participation soutenue et sur des retombées tangibles pour les entreprises de la Côte-Nord, dans un contexte économique marqué par des opportunités de développement importantes.