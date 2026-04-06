Pas encore fini pour la motoneige en Haute-Côte-Nord

Par Renaud Cyr 10:00 AM - 6 avril 2026
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La saison de motoneige se poursuit en Haute-Côte-Nord. Photo Emy-Jane Déry

Les motoneiges ne sont pas encore prêtes à rentrer dans le garage et avec la dernière bordée, la saison s’allonge. Elle a d’ailleurs été bonne dans la région, malgré une petite baisse des visiteurs de l’extérieur.

Pendant que ça fond aux quatre coins du Québec, la neige s’accroche dans les sentiers de motoneige de la Haute-Côte-Nord.

Il n’y a plus que dans le centre de la Gaspésie, en Abitibi-Témiscamingue, au Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord que ça roule encore dans les pistes.

Avant la dernière tempête, seulement quelques sentiers des clubs Nord-Neige de Forestville-Colombier et des Exploreurs de Longue-Rive étaient fermés. Pour ce qui est des autres clubs, c’est encore vert des Monts-Valin jusqu’à la TQ-3 vers Ragueneau.

De beaux sentiers

Le vice-président du Club sportif des Bouleaux Blancs des Escoumins, Jimmy Boulianne, résume la saison en bons termes. « Il y a du touriste en masse et ça roule sur les sentiers », dit-il.

Selon lui, les bons commentaires des visiteurs ont abondé et la qualité des sentiers était au rendez-vous encore cette année.

« En ligne, on dit qu’on a de beaux sentiers et les touristes qui tombent sur nos chemins disent que c’est le paradis », révèle-t-il au Journal.

Le club, qui possède deux surfaceuses, a bien travaillé, aux dires du vice-président. « L’année dernière, on a fait 901 heures et ça devrait être pas mal la même chose cette année », commente-t-il en parlant des 225 kilomètres de sentiers du club.

Dernier surfaçage en avril

Le club escouminois va probablement surfacer une dernière fois près de la mi-avril, mais les sentiers resteront ouverts pour quiconque veut bien s’y aventurer.

« Pour le surfaçage, ça va dépendre de la température, mais on va y aller au jour le jour. Le 15 avril, c’est sûr qu’il va encore y avoir de la motoneige dans les sentiers », estime le vice-président.

Ce dernier parle de températures plus froides dans l’arrière-pays, ce qui permet aux pistes de geler la nuit et de rester beaux. « Quand le soleil sort, les sentiers qui sont déjà résistants et sans avoir à surfacer les chemins restent assez plats », explique M. Boulianne.

Le fait que les autres régions du Québec ont reçu de la neige en grande quantité a eu un impact positif sur l’achalandage sur le réseau. « Les années passées, on a eu bien plein de monde, mais cette année, on avait de la place pour tout le monde sans être trop serré sur les pistes », révèle le motoneigiste et bénévole.

Une saison plus longue dans l’hébergement

La copropriétaire d’Hôtellerie Côte-Nord, Julie Tremblay, ne parle pas d’une saison record, mais tout de même un bon hiver qui continue de durer.

« À ce temps-ci de l’année, je dirais qu’on a davantage de passionnés qui viennent étirer la saison comme des groupes d’amis qui veulent faire un dernier petit tour de motoneige », divulgue Mme Tremblay.

Elle indique quand même au passage que ses établissements seront bien disposés à recevoir les passionnés une fois de plus.

« Habituellement, je dirais que la fin de semaine de Pâques termine la saison. En ce moment, on a de belles conditions et, si ça continue comme ça, les gens vont pouvoir continuer de venir plus tard », laisse-t-elle entendre.

Elle a aussi noté que plusieurs groupes de motoneigistes se sont rendus au Motel 4 Saisons de Forestville contrairement aux dernières années. « On en a de plus en plus et c’est quelque chose qu’on travaille à développer », mentionne la copropriétaire.

Julie Tremblay et Stéphane Laprise, copropriétaires d’Hôtellerie Côte-Nord qui exploite trois hôtels dans la région. Photo courtoisie

Renaud Cyr

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