Les membres de la CAQ peuvent désormais voter pour leur prochain chef

Par La Presse Canadienne 2:21 PM - 7 avril 2026
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Les candidats à la direction de la Coalition avenir Québec, Bernard Drainville et Christine Fréchette, lors du débat tenu à Laval le samedi 28 mars 2026. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

Les quelque 20 500 membres de la Coalition avenir Québec (CAQ) peuvent désormais commencer à voter pour leur prochain chef.

L’élection, à laquelle peuvent participer les personnes qui étaient membres de la CAQ en date du 13 mars dernier, vise à déterminer qui de Bernard Drainville ou Christine Fréchette prendra les rênes de la formation politique.

Les personnes qui ont le droit de vote dans cette course à la direction ont jusqu’à 15 heures dimanche pour faire entendre leur voix. Elles devraient avoir reçu une lettre leur indiquant comment elles peuvent voter.

Le successeur de François Legault à la tête de la CAQ – et donc, comme premier ministre du Québec – sera annoncé dimanche lors d’un congrès qui se tiendra à Drummondville.

Selon les chiffres préliminaires transmis par la CAQ à la mi-mars, 20 576 membres peuvent voter pour leur prochain chef.

La course a pris son envol en janvier, lorsque M. Legault a annoncé son intention de quitter son poste de chef de la CAQ et de ne pas briguer de nouveau mandat aux prochaines élections.

Bernard Drainville et Christine Fréchette ont depuis multiplié les propositions, fait le plein d’appuis au caucus du parti et débattu face à face à deux reprises, à Québec et à Laval.

Mme Fréchette a rapidement pu compter sur le soutien de plusieurs ministres, dont Jean-François Roberge, Benoit Charette, Mathieu Lacombe, Ian Lafrenière, Eric Girard et France-Élaine Duranceau. Elle a aussi reçu l’appui de l’ex-ministre Lionel Carmant.

Mardi, elle a annoncé trois nouveaux appuis, soit ceux du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, du député de René-Lévesque, Yves Montigny, et de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance.

Selon M. Simard, Christine Fréchette «incarne cette force tranquille dont le Québec a besoin pour relever les défis qui nous attendent».

«Sa compréhension fine des enjeux économiques, jumelée à son attachement réel pour notre capitale nationale, où elle a fait sa maîtrise, en fait une candidate capable de rassembler et de garder le cap sur les priorités du Québec», a-t-il plaidé sur les réseaux sociaux.

M. Drainville, qui était déjà appuyé par des députés et des dirigeants de l’aile jeunesse de la CAQ, a annoncé lundi qu’il avait l’appui de trois ministres, soit Jonatan Julien, Simon Jolin-Barrette et Sonia Bélanger. Le ministre délégué à l’Économie, Samuel Poulin, est également dans son camp.

S’il quittera son poste de premier ministre lorsque le prochain chef de la CAQ sera choisi, François Legault terminera son mandat de député de L’Assomption.

La Presse Canadienne

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