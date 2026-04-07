Lou-Adriane Cassidy, JF Pauzé, Vincent Vallières et… le monde au Festif! de Baie-Saint-Paul

Il y aura une fort belle et diversifiée faune à Baie-Saint-Paul du 23 au 26 juillet, et on ne parle pas que des festivaliers qui envahiront la ville ! JF Pauzé, Vincent Vallières, Laurence Jalbert, Pierre Lapointe, Lou Adriane Cassidy, Halluci Nation, Les Goules, We are wolves, Flore Laurentienne, les Hay Babies, The Mummies, African Head Charge, Marie-Céleste… : plus de 120 artistes convergeront des vers le fief du Festif !, dont près du tiers rapaillé aux quatre coins du monde par un directeur (général et artistique) globe-trotter, Clément Turgeon !

La présence de certaines têtes d’affiche n’étonne pas en raison de leurs récents exploits ou sorties de disque (Pauzé, Cassidy, Pierre Lapointe, Les Louanges, Vulgaires Machins, Gab Bouchard…). D’autres sont des amis de longue date (Vincent Vallières, Marjo, Louis-Jean Cormier…) dont le Festif ! ne saurait se passer trop longtemps.

Vincent Vallières ne sera pas une surprise cette année, mais sa présence fera sûrement des heureux…

On fait évidemment place aux chouchous découverts au Cabaret Festif ! de la relève au fil des ans (Malaimé Soleil, Luan Larobina, Thee Soreheads…) et aux incontournables des fins de soirée déjantées (Les Goules, Violett Pi, Dead Obies…). Il y aura de la douceur (Stone Bonnet Choir, Aurelia Anne Cohen, Rosalie Ayotte, Büşra Kayıkçı) et du « made in » Charlevoix (Forêt Marine, Slim Tony, Marc André Belliveau, Tommy Boivin, Métalord…). Et beaucoup beaucoup de nouveaux noms à se mettre dans les oreilles (faites vos choix !).

Le Festif ! aura 18 ans l’an prochain, mais pas question de se calmer le pompon, lance Turgeon.

Les Louanges se produira au pit à sable, tout comme les Goules.

« On continue dans la folie, la décadence. Ce qui est le fun, c’est que je ressens beaucoup moins de stress maintenant. Le monde nous fait confiance et je ne me censure pas ! Quand je sais que c’est bon, que c’est pertinent, c’est un go », lance celui qui se dit souvent touché par les histoires des artistes qu’il convie dans sa ville natale.

Sarha Halgan, de Somaliland.

« Sahra Halgan,de Somaliland, était infirmière pendant la guerre civile… Et il y a plein d’artistes comme elle qui me font dire qu’il faut que leurs histoires soient racontées », lance-t-il.

La joute géopolitique mondiale, corsée, a joué quelques tours, mais l’idéateur de la programmation se garde de nommer des noms. « On a eu des dilemmes. Il y a certains concerts que, dans le contexte, on n’était pas à l’aise de présenter. Il y a quelques déceptions, mais les joies compensent… », se contentera -t-il de dire, évasif.

Lou-Adriane Cassidy a régné sur la scène musicale québécoise en 2025. Elle n’en sera pas à sa première visite au Festif!, mais elle arrive cette fois-ci avec une aura de reine.

Femmes de tête… d’affiche

La présence des femmes, elle, n’est pas un secret, mais bien une habitude qui va de soi désormais.

« On continue à la souligner, parce que ça me met en cr… de voir des programmations de festival où il n’y a aucune femme sur 20 têtes d’affiche ! »

Clément Turgeon est toujours heureux de voir le monde converger vers Baie-Saint-Paul et il y aura encore une fois une foule de propositions artistiques venues d’ailleurs à apprivoiser. « C’est 30 % de la prog, pas mal dans notre plus gros ratio à date », lance-t-il, pas peu fier.

Otoboke Beaver. Photo courtoisie

« Un groupe que je suis très content d’avoir, c’est Otoboke Beaver. Elles sont très appréciées de l’industrie et toujours en tournée avec de gros band : Green day, Foo fighters… Ça fait plusieurs années qu’on essaie de les amener à Baie-Saint-Paul! »

Fulu Miziki.

Plusieurs fouleront le sol québécois pour la première fois. Des artistes du Japon (Otoboke Beaver), d’Afrique (Fulu Miziki, Sahra Halgan…), du Canada (The Halluci Nation, Slash Need, Felix Cartal, Lex Leosis…), du Royaume-Uni (African Head Charge, Gwenifer Raymond, Heavy Lungs), des États-Unis (Aurelia Anne Cohen, Angry Blackmen, Adrian Quesada’s Trio Asesino, GYMSHORTS, Sextile, Souls of Mischief, The Mummies, Emperor Norton’s Stationary Marching Band (laissant présager le retour de la bataille de fanfares contre les Van Hornies montréalais…)), d’Australie (Babe Rainbow), d’Allemagne (Tonic Walter, Natascha Polké), de France, d’Italie, du Mexique, de Jamaïque…

Clément Turgeon admet sans ambages que la scène du garage du Curé « est à broil cette année ».

« C’est tout des shows vraiment hot qui devraient être payants, mais on préfère s’assurer que la place est pleine et que c’est le fun ! »

L’an dernier, un kiosque pour les dons électroniques avait été installé tout près de l’entrée. Résultats des courses : environ 500 $ ont été ramassés. « Le problème c’est que le booth était tout le temps débranché par les festivaliers qui voulaient charger leur cell…. », s’esclaffe le dg. L’expérience sera tentée de nouveau cette année, avec de menus ajustements.

Violett Pi.

Desjardins québ

Le Québec sera à l’honneur durant les trois soirées de la Scène Desjardins.

« La scène principale, les gens aiment s’y retrouver. D’avoir 3 soirées québécoises à Desjardins, ça va répondre à la clientèle plus grand public. C’est peut-être pas la place pour un show instrumental de sitar… Chaque année, on développe des choses. Desfois, c’est pas réfléchi. Cette année, c’est très québ à Desjardin et c’est assumé », indique Clément Turgeon.

The Van Hornies annoncent-ils le retour de la bataille de fanfares?

Formule gagnante

Toutes les scènes emblématiques seront de retour ainsi que le Parvis Radio-Canada, cœur du festival. La Zone Chez Mag, près de la Caisse Desjardins, est revue et améliorée, avec animation musicale, offre bouffe et Bistro SAQ.

L’Espace Famille Télé-Québec permettra à petits et grands de profiter pleinement du festival. La Rue Festive Benjamin Moore transformera la rue Saint-Jean-Baptiste en terrain de jeu à ciel ouvert le samedi, avec musique de rue, ambiance circassienne et petits plaisirs.

Marie-Céleste, le prochain phénomène musicale, selon le directeur général et artistique du Festif!…

Et non, Angine de poitrine ne sera pas là cette année. « On les a bookés l’an passé et ils ont explosé ! Selon moi, le prochain projet qui va popper, c’est Marie Céleste. On les présente en clôture au quai… », conclut Clément Turgeon. Bon! Un autre show à ne pas manquer avec Mykalle, Patche, Alphonse Bisaillon, Johanna Rose & The Dreamboats, Goodbye Karelle, BAIE, Queen Ka, Violett Pi, Natasha Kanapé Fontaine, les Soeurs Boulay avec Elliot Maginot, Babe Rainbow, oui merci, Vanille…

Vous prenez des notes?

La prévente locale débute ce jeudi dès 7 h (jusqu’à 17 h) à l’ancienne École Thomas-Tremblay (Pavillon Jacques St-Gelais Tremblay du MACBSP) tandis que la vente générale débute le 10 avril à midi en ligne.

Que le Festif ! 2026 soit!