Changement de nom et d’orientation pour Bitfarms

L’entreprise Bitfarms se réoriente et change de nom pour devenir Keel Infrastructure. De ce fait, elle passe du secteur du minage de cryptomonnaie vers l’exploitation de centres de données axés sur le calcul haute performance et l’intelligence artificielle (HPC-AI).

« Dans un avenir prévisible, nous maintenons l’entièreté de nos activités au Québec, que ce soient nos sites d’exploitation, comme Baie-Comeau, ou notre bureau administratif de Brossard », fait savoir l’entreprise au Manic par courriel.

Rappelons que l’entreprise est présente dans six communautés au Québec depuis près de 10 ans. En 2023, Bitfarms a débuté ses opérations à Baie-Comeau après la construction de la première phase de ses installations.

« Nous déterminerons au cours des prochains mois comment la transition de nos activités pourra se faire au Québec », ajoute l’entreprise.

La stratégie à long terme de Keel Infrastructure au Québec va de pair avec l’approche du gouvernement quant au développement d’infrastructure digitale et de centres de données. Toutefois, l’entreprise soutient que le gouvernement doit adopter une approche tarifaire, qui permettra à Keel d’effectuer une transition ordonnée au cours des prochaines années.

« Nous sommes une entreprise fondée au Québec et enracinée au Québec. […] Nous sommes fiers de générer des bénéfices et des retombées directes ici, et nous avons des plans pour continuer de développer nos activités au Québec », conclut l’entreprise.