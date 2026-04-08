Crabe et compost font bon ménage

Par Johannie Gaudreault 1:19 PM - 8 avril 2026
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Vos carcasses de crabe peuvent aller dans le bac brun, comme le rappelle la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan. Photo Johannie Gaudreault

En pleine saison du crabe, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan invite les citoyens à poser un geste concret pour l’environnement : déposer carcasses et écailles… dans le bac brun.

Avec le retour tant attendu de la saison du crabe, les tables de la Côte-Nord se garnissent de fruits de mer. Mais derrière ces festins printaniers se cache une opportunité environnementale souvent méconnue. La Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan (RGMRM) rappelle que les résidus de crabe et de crevettes ont toute leur place dans le bac brun.

« Saison du crabe = festin… et bon tri ! », souligne l’organisme dans une publication le 8 avril, misant sur un ton convivial pour sensibiliser la population. L’objectif est clair : détourner ces matières organiques de l’enfouissement afin de les valoriser par le compostage.

Selon la RGMRM, « les carcasses de crabe et les écailles de crevettes vont dans le bac brun ». Une pratique encore sous-utilisée, malgré ses bénéfices environnementaux. « Ces matières sont parfaites pour le compostage et contribuent directement à créer un compost riche et utile », est-il précisé.

L’organisme insiste toutefois sur certaines consignes pour assurer un tri efficace. « Pas de sac de plastique (même compostable) », rappelle-t-on, privilégiant plutôt les résidus en vrac ou déposés dans un sac de papier.

Ce simple geste permet non seulement de réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement, mais aussi de produire un compost de qualité qui pourra être réutilisé localement, notamment en agriculture et en aménagement paysager.

« Faque après votre festin de fruits de mer… pas de doute : direction bac brun », conclut la publication, invitant les Nord-Côtiers à joindre l’utile à l’agréable.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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