Dave Morissette se lance en humour et présente un premier spectacle

Par Karianne Nepton-Philippe 1:27 PM - 8 avril 2026
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Dave Morissette. Photo courtoisie (archives)

Dave Morissette se lance en humour et montera sur scène avec son premier one-man-show, David

Le Baie-Comois d’origine, qui a laissé sa marque dans la LNH comme dur à cuire avant de devenir un animateur chouchou des Québécois, s’offre maintenant au public sans filtre. 

À travers ce one-man-show, Dave Morissette souhaite faire découvrir « l’homme derrière le bagarreur, le doux derrière le colosse… mais surtout le raconteur ».

Il souhaite amener les gens de Baie-Comeau à Compostelle, en passant par le vestiaire des Canadiens de Montréal et les coulisses des émissions sportives.

Pour la création de ce premier spectacle, Dave Morissette s’est entouré d’Edith Cochrane à la mise en scène ainsi que d’Odrée Rousseau et Yan Bilodeau aux textes. David sera en rodage dès janvier 2027 avant d’être présenté en première médiatique à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 4 mai 2027 et au Théâtre St-Denis de Montréal le 11 mai 2027. 

Pour l’instant, aucune représentation n’est prévue sur la Côte-Nord, mais d’autres dates s’ajouteront bientôt à sa tournée. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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