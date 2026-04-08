Projet Courant à Baie-Comeau : Hy2gen se dote d’un système d’électrolyseur 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:45 AM - 8 avril 2026
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Le président-directeur général de Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot, lors d'un de ses passages à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Hy2gen choisit son fournisseur pour la conception d’un système d’électrolyseur, qui servira à produire de l’hydrogène pour son projet industriel à Baie-Comeau. 

L’entreprise Plug Power a été sélectionnée pour fournir un système d’électrolyseur PEM GenEco de 275 MW dans le cadre du projet Courant de Hy2gen.

« Cette collaboration combine l’expertise de Hy2gen en développement de projets avec la technologie d’électrolyse de Plug pour permettre un projet chimique vert produisant du nitrate d’ammonium à faible empreinte carbone » soutient Cyril Dufau-Sansot, chef de la direction de Hy2gen. 

Hy2gen veut démontrer que le projet de Baie-Comeau se construit comme l’une des plus grandes installations de nitrate d’ammonium décarboné en Amérique du Nord, qui soutient aussi les objectifs de l’industrie minière au Québec.

Le mandat de Plug comprend des activités d’ingénierie et de conception de systèmes, visant l’intégration des électrolyseurs, la configuration de l’usine et l’optimisation des performances.

Selon Hy2gen, la technologie d’électrolyse PEM de Plug est adaptée aux applications où la fiabilité, la haute efficacité et la flexibilité opérationnelle sont essentielles. Elle est donc toute désignée pour le projet Courant à Baie-Comeau. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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