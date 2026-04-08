Une clinique de physiothérapie ouvre à Port-Cartier

Une nouvelle clinique de physiothérapie ouvre ses portes à Port-Cartier. Professionnelle du milieu depuis plus de dix ans, Émilie Poitras compte offrir deux services peu accessibles dans la région, au niveau de la mâchoire, mais aussi de la rééducation périnéale et pelvienne.

Ces deux spécialités de la physiothérapie sont difficilement accessibles, puisqu’elles demandent beaucoup de formations, de temps et d’énergie, explique Émilie Poitras.

La Port-Cartoise a décidé d’ajouter de nouvelles cordes à son arc, avec le volet périnéal et pelvien pour lequel elle avait un intérêt.

La rééducation périnéale et pelvienne est peu offerte dans le secteur public, que ce soit à l’hôpital de Port-Cartier ou de Sept-Îles.

« L’offre reste quand même vraiment limitée avec ce qu’on peut faire au niveau ministériel », dit Mme Poitras.

Elle mentionne que la rééducation périnéale et pelvienne touche les hommes, mais beaucoup la santé des femmes, de tous âges, en situation de grossesse ou de ménopause.

« C’est un problème de santé publique. Les incontinences urinaires, ça touche à peu près une femme sur deux, à une femme sur trois, dans leur vie. C’est très peu nommé, les femmes ne connaissent pas beaucoup ça, consultent très peu, vivent avec leurs problèmes. Ça, ça me touchait », souligne-t-elle.

Elle-même sensibilisée par ce besoin avec ses deux grossesses, elle a aussi vu l’ampleur de la demande lorsqu’elle travaillait à l’hôpital.

La physiothérapeute nord-côtière avait envie de développer cette expertise et d’essayer d’offrir plus large comme gamme de traitements, avec l’évaluation et le traitement de la mâchoire, tout en continuant de faire de la physiothérapie générale.

Émilie Poitras avait envie d’explorer ces deux expertises, permettant ainsi aux gens d’avoir moins à se déplacer à l’extérieur de la région, pour obtenir ces services.

Elle a aussi décidé de faire le choix d’ouvrir sa clinique, en raison de la pénurie dans ce milieu, mais aussi, pour une meilleure conciliation travail-famille, ce qui cogitait depuis quelques années. Résidente de Port-Cartier, elle travaillait à Sept-Îles depuis huit ans.

Ces nouveaux champs viennent compléter sa pratique comme physiothérapeute. L’aspect du plancher pelvien n’était pas autant abordé dans les cours, lors du cursus universitaire pour Émilie Poitras, que ce ne l’est aujourd’hui.

Elle se disait bloquée dans sa pratique, ne pouvant pas aider les patients.

« C’est de là qu’est parti un peu mon souci d’aller me former davantage à l’université, pour être capable d’adresser un inventaire de conditions plus larges ».

Nous Clinique de Physiothérapie sur la Côte-Nord est située sur l’avenue Parent à Port-Cartier. Les gens sont invités à s’inscrire sur la liste d’attente, pour avoir un rendez-vous. (https://nousphysio.janeapp.com/).