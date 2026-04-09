Baie-Trinité invite ses citoyens à recenser les puits privés

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Par Morgane Busson 1:34 PM - 9 avril 2026 Initiative de journalisme local
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Jusqu’ici, aucun recensement des puits privés n’avait été réalisé à Baie-Trinité. Photo courtoisie

La municipalité de Baie-Trinité a publié un avis à la population, les invitant à recenser volontairement les puits dans la municipalité. Ce recensement servira à construire une base de données.

« Il n’y a aucune problématique en cours, on veut démontrer qu’on est responsables et qu’on veut connaître notre territoire. Si jamais il y a des problèmes, c’est une information très importante à avoir », atteste le directeur général de la Municipalité de Baie-Trinité, Éric Doyle.

Éric Doyle tient à rassurer les Baie-Trinitois. « Ça reste vraiment une mesure volontaire, on les encourage à déclarer leurs puits, mais ça leur appartient. »

Le directeur de la municipalité est à l’origine du projet de recensement. « Quand je suis arrivé à mon poste en 2023, on n’avait aucune information donc on a jugé bon de demander la coopération de nos chers concitoyens », témoigne-t-il.

Selon lui, les informations concernant ces puits pourraient même être utiles, à l’avenir, au gouvernement.

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