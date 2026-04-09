CHRONIQUE | Et si mieux dormir changeait ta façon de vivre ?

Depuis quelques mois déjà, on a plongé ensemble dans quelque chose de profondément humain : explorer la spiritualité, apprendre à ralentir, à accueillir, à transformer les tempêtes en terreau. À revenir à toi.

Aujourd’hui, j’ai envie de t’amener ailleurs. Ou plutôt… de revenir à la base.

Parce que pour être présent·e à ta vie, pour ressentir, pour transformer, encore faut-il avoir l’énergie de le faire. Et il y a un élément dont on parle peu dans cette quête de sens… et pourtant, il soutient tout le reste, souvent dans l’ombre.

Ton sommeil.

Au fil des prochaines chroniques, on va plonger ensemble dans cet univers fascinant : comprendre ce qui se passe dans ton corps pendant que tu dors, voir comment le sommeil influence ton système immunitaire, ta gestion du stress et même tes habitudes alimentaires, découvrir des stratégies simples pour mieux dormir… et bien d’autres choses encore.

Alors dis-moi, quand tu penses à ton sommeil, est-ce que tu t’inquiètes de ne pas atteindre le fameux « 8 heures » ?

On nous a longtemps fait croire que la clé, c’était la quantité. Dormir plus, comme si accumuler des heures allait automatiquement te réparer. Bien sûr, dormir trop peu, nuit après nuit, finit par fragiliser ton bien-être. Mais la réalité est plus nuancée : tu peux passer huit ou même neuf heures au lit… et te réveiller épuisé·e. À l’inverse, certaines nuits plus courtes peuvent te laisser étonnamment énergisé·e.

Alors, qu’est-ce qui fait la différence ?

La qualité.

Un sommeil réparateur, c’est un sommeil dans lequel ton corps et ton esprit peuvent vraiment se déposer. Un sommeil où tu traverses les cycles nécessaires, où ton système nerveux ralentit, où ton corps répare, trie, intègre. C’est là que tout prend racine. Parce que sans repos profond, difficile d’être présent·e. Difficile de ressentir de la gratitude. Difficile même de donner du sens à ce que tu traverses. Quand tu es fatigué·e, tout devient plus lourd. Les émotions prennent plus de place, les défis semblent plus grands, et ton regard se teinte plus facilement de négatif.

Et si prendre soin de ton sommeil devenait un acte de présence envers toi-même ? Pas une performance. Pas une pression de plus. Mais une façon douce de te soutenir.

Ça peut commencer par des gestes simples.

Créer un moment de transition avant de dormir, plutôt que de passer directement du tumulte de la journée à ton lit. Éteindre les écrans un peu plus tôt. Lire quelques pages. Prendre une douche chaude. Tamiser les lumières. Laisser ton corps comprendre que la journée se termine.

Observer aussi ce qui habite ton esprit quand tu te couches. Es-tu encore dans le « faire » ? Dans les pensées qui tournent en boucle ? Ou t’offres-tu un espace pour déposer tout ça ? Tu peux même noter ces pensées dans un petit carnet, pour permettre à ton esprit de relâcher la pression… en sachant que tu pourras y revenir demain.

Ton sommeil commence bien avant que tu fermes les yeux. Et il se nourrit aussi de tes journées. Plus tu es présent·e à ce que tu vis, plus tu écoutes tes besoins, plus tu respectes ton rythme… plus ton sommeil devient profond et réparateur. Comme si ton corps n’avait plus besoin de rester en alerte.

C’est là que la boucle se crée. Tu dors mieux, donc tu es plus présent·e. Tu es plus présent·e, donc tu vis avec plus de sens. Et plus ta vie a du sens… plus ton esprit s’apaise. Tout est lié.

Alors non, tu n’as pas besoin de viser un chiffre parfait. Mais tu peux commencer à te poser une question différente, plus douce, plus juste : Est-ce que mon sommeil me nourrit?

Cette semaine, je t’invite à essayer ceci :

• Observe comment tu te sens au réveil, plutôt que de compter tes heures.

• Crée un petit rituel du soir, même très simple. Et si ça te parle, note-le dans ton calendrier et engage-toi à le pratiquer quelques semaines, avec bienveillance.

Parce qu’au fond, dormir, ce n’est pas fuir la vie. C’est te donner la force de mieux l’habiter. Et peut-être que, dans ce calme retrouvé… tu entendras encore plus clairement ce qui fait sens pour toi.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.