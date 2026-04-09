Les opérations du Bella Desgagnés perturbées par un bris mécanique

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:27 PM - 9 avril 2026
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Le Bella Desgagnés appartient à Relais Nordik, qui est l'opérateur de la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord Photo Emelie Bernier

Le premier voyage de la saison 2026-2026 du Bella Desgagnés est perturbé par un bris mécanique survenu à La Romaine, mercredi soir.

Le bris concerne la grue du navire. Des travaux de réparation sont nécessaires, ce qui empêche, pour le moment, la poursuite des opérations de transbordement de marchandises.

Le navire se dirige vers Blanc-Sablon où les réparations pourront être effectuées. Une fois accosté, une évaluation plus complète de la situation permettra de préciser les prochaines étapes, indique Relais Nordik. L’entreprise assure qu’elle communiquera avec la clientèle au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Le Bella Desgagnés assure la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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