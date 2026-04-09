Un long-métrage de Yan England projeté à Baie-Comeau

Le film Fanny de Yan England sera projeté gratuitement le 15 avril à l’Alternative de Baie-Comeau. Les visiteurs pourront également assister au Tournoi Alternatif d’improvisation la fin de semaine.

Le film Fanny sera présenté mercredi prochain par l’Ouvre-Boîte culturel en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau, dans le cadre de la Journée du Cinéma canadien. Il s’agit du troisième long métrage de fiction du cinéaste Yan England, après 1:54 et Sam.

Rappelons que plusieurs jeunes de la Maison des Jeunes La Relève de Baie-Comeau ont été conviés par le réalisateur l’été dernier à venir visiter le plateau et à y faire de la figuration. À l’origine de cette collaboration : un projet nommé Je me décroche une passion, qui veut donner aux jeunes les moyens de réaliser leur propre court métrage, de l’écriture à la projection.

Fanny est un drame réalisé d’après les romans jeunesse Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe, qui a également signé le scénario. Dans cette histoire d’une adolescente montréalaise partie à la recherche des circonstances entourant le décès de sa mère, le film aborde explore des thèmes tels que les liens familiaux, l’amitié, la confiance en soi ou le poids du deuil.

Tourné au Québec et au Japon à l’été 2024, le long-métrage est sorti en salle le 9 mai 2025. Les comédiens Milya Corbeil Gauvreau (Fanny), Éric Bruneau (Hubert) interprètent les personnages principaux.

Improvisation

Le 17, 18 et 19 avril, le Tournoi Alternatif fait son grand retour à l’Alternative. Pour cette nouvelle édition, six équipes se rencontreront : la LIMUL (Québec), la Fred Beaulieu (Montréal), la LIR (Rimouski), la LIS (Sept-Îles), la Fiesta (de partout) ainsi que l’équipe hôte, la LIBRE (Baie-Comeau).