Perquisitions antidrogue à Pessamit : cinq arrestations et des stupéfiants saisis

Par Anne-Sophie Paquet-T. 2:55 PM - 10 avril 2026
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Une opération antidrogue menée le 9 avril à Pessamit a mené à plusieurs saisies et arrestations. Photo courtoisie

Quatre perquisitions liées au trafic de stupéfiants menées le 9 avril à Pessamit ont conduit à l’arrestation de cinq personnes et à la saisie de drogue, d’argent comptant et de matériel associé à la vente.

La Sécurité publique de Pessamit indique que les policiers ont exécuté quatre mandats de perquisition à des adresses distinctes de la communauté dans le cadre d’une opération visant le trafic de stupéfiants.

Au terme de l’intervention, les policiers ont notamment saisi de la cocaïne d’une valeur estimée à 46 650 $, de la méthamphétamine, du cannabis ainsi que des dispositifs de vapotage de type « wax pens ».

De plus, une somme de 8 804,15 $ en argent comptant a également été récupérée.

Les policiers ont aussi mis la main sur 16 téléphones cellulaires et plusieurs articles reliés à la vente de stupéfiants, dont des balances, des sachets et des listes.

Cinq personnes ont été arrêtées en lien avec cette opération. Quatre d’entre elles ont été remises en liberté, tandis qu’une cinquième a comparu au palais de justice de Baie-Comeau, où elle demeure détenue.

Dans un communiqué de presse, la Sécurité publique de Pessamit affirme poursuivre ses efforts pour contrer le trafic de stupéfiants dans la communauté. « Notre organisation demeure engagée à lutter activement contre le trafic de stupéfiants et à assurer la sécurité de l’ensemble de la population », indique-t-elle.

Les autorités soulignent également que l’opération a été rendue possible grâce aux informations transmises par des citoyens et invitent la population à continuer de signaler toute activité liée au trafic de drogues.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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