Près de 474 M$ pour les routes de la Côte-Nord d’ici 2028

Par Johannie Gaudreault 1:06 PM - 10 avril 2026
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Plusieurs travaux seront effectués sur la route 138 d'ici 2028. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le gouvernement du Québec investira près de 474 M$ dans les infrastructures de transport de la Côte-Nord au cours des deux prochaines années, une enveloppe qui vise à améliorer la sécurité, la mobilité et la vitalité économique du territoire.

Au total, 473 769 000 $ seront consacrés entre 2026 et 2028 aux réseaux routier et aéroportuaire nord-côtiers. L’annonce a été faite par la ministre responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, le 10 avril.

Ces investissements permettront à la fois de lancer de nouveaux chantiers et de poursuivre ceux déjà en cours, dans un contexte où l’état des infrastructures demeure une priorité gouvernementale.

Parmi les interventions prévues d’ici 2028, plusieurs projets touchent des axes stratégiques de la région :

– la stabilisation de la route 138 dans le secteur du quai, à Tête-à-la-Baleine;

– l’asphaltage sur gravier de la route 389, entre les kilomètres 240 et 256, à Rivière-aux-Outardes;

– la réfection de la route 138 dans le secteur du lac à l’Équerre, à Sept-Îles;

– diverses interventions dans les aéroports de La Romaine, de La Tabatière et de Tête-à-la-Baleine.

À l’échelle provinciale, Québec indique que 77 % des sommes sont destinées au maintien des actifs, une orientation qui se veut « responsable et durable », dit-on.

La sécurité et la mobilité au cœur des investissements

Kateri Champagne Jourdain met de l’avant les retombées concrètes pour la population et l’économie régionale.

« Les investissements annoncés aujourd’hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l’ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l’entrepreneuriat local », fait-elle savoir.

Même son de cloche du côté du député Yves Montigny qui affirme que « ces investissements confirment l’importance que notre gouvernement accorde à la Côte-Nord ».

« En agissant directement sur la pérennité de nos infrastructures, nous garantissons des déplacements plus sûrs et plus sécuritaires ainsi que des réseaux mieux adaptés à la réalité de notre territoire. C’est un geste concret pour la sécurité des citoyennes et citoyens et la continuité des liens qui unissent nos communautés », lance-t-il.

Répartition des investissements

Les sommes prévues pour la Côte-Nord incluent 128 146 000 $ provenant de partenaires et se déclinent ainsi :

– 83 776 000 $ pour améliorer l’état des chaussées;

– 71 382 000 $ pour améliorer l’état des structures;

– 291 835 000 $ pour rendre le réseau plus efficace et sécuritaire, notamment à la suite de recommandations du Bureau du coroner;

– 26 734 000 $ pour des նախագծs aéroportuaires;

– 42 000 $ pour le maintien des structures et ponceaux de la Route blanche.

Des projets déjà complétés en 2025

Le gouvernement souligne également que plusieurs travaux ont été complétés au cours de la dernière année. On parle entre autres de l’asphaltage de la route 138 aux Escoumins, l’asphaltage de la route 138 à l’est de Chute-aux-Outardes et de la réfection de la route Transanticostienne, à L’Île-d’Anticosti.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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