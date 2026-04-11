Baie-Comeau : une paire de billets pour Angine de Poitrine offerte au plus généreux

Devant l’engouement marqué pour le spectacle d’Angine de Poitrine, une initiative originale voit le jour à Baie-Comeau : une paire de billets sera offerte à la personne la plus généreuse envers un organisme communautaire de la Manicouagan.

L’enthousiasme entourant le spectacle d’Angine de Poitrine, prévu le 2 mai à l’Alternative, ne se dément pas à Baie-Comeau. Face à la forte demande et aux billets déjà difficiles à obtenir, une initiative solidaire propose une solution inusitée : transformer cette popularité en levier de générosité pour la communauté.

Inspirée par des concepts similaires lancés notamment au Café du Clocher, à Alma, et au Pantoum, à Québec, l’équipe de l’Ouvre-Boîte culturel met en jeu une paire de billets pour le spectacle. Pour participer, les citoyens sont invités à faire une promesse de don à un organisme communautaire de la Manicouagan.

Le principe est simple : les participants doivent indiquer en commentaire le montant qu’ils sont prêts à offrir ainsi que l’organisme qu’ils souhaitent soutenir. L’enchère se poursuivra jusqu’au samedi 25 avril à midi. La personne ayant proposé le don le plus élevé remportera les billets, à condition de fournir une preuve de contribution.

L’initiative mise ainsi sur un double effet : permettre à un spectateur chanceux d’assister à un spectacle très en demande, tout en générant des retombées concrètes pour des organismes locaux souvent en quête de financement.

Le président de l’Ouvre-Boîte culturel, Tommy Brûlé, souligne l’intérêt marqué pour l’événement et l’occasion qu’il représente.

« Bon ! À tous ceux qui quotidiennement me parlent du spectacle d’Angine de Poitrine et qui n’ont pas réussi à avoir de billets, voici votre chance ! Vous pourriez assister au spectacle et faire une différence pour un organisme de la région… N’est-ce pas merveilleux ? », écrit-il sur Facebook.

Au-delà de la course aux billets, l’initiative invite la population à poser un geste concret pour sa communauté, en misant sur la solidarité et l’engagement local. Les organisateurs espèrent d’ailleurs que l’idée sera largement partagée afin de maximiser les retombées pour les organismes bénéficiaires.

Dans une région où le tissu communautaire joue un rôle essentiel, cette enchère pourrait bien démontrer que la culture et la générosité font bon ménage.

Au moment d’écrire ces lignes, une heure après la publication de l’Ouvre-Boîte culturel sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes avaient offert des dons allant jusqu’à 600 $.