Le Défi 24 h de survie amasse plus de 42 000 $

Par Karianne Nepton-Philippe 1:30 PM - 11 avril 2026
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L'Alliance improbable, formée de Kevin Grenier et de la députée Marilène Gill. Photo Facebook (Homme Aide Manicouagan)

La 2e édition du Défi 24 h de survie, qui a mené les équipes participantes dans les Monts Groulx, a permis d’amasser plus de 42 142 $ pour venir en aide aux personnes vulnérables. 

Cette activité est organisée par Homme aide Manicouagan, en collaboration avec Attitude Nordique et Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

« L’année passée, on ne savait pas à quoi s’attendre. On avait 12 équipes, on se disait que ça serait bon 1 000 $ chaque. Finalement, ça a monté à 35 000 $. Cette année, belle surprise, on a dépassé 42 000 $ et ça rentre encore », fait savoir Patrick Desbiens, codirecteur d’Homme aide Manicouagan. 

Ce sont neuf équipes qui ont participé au défi cette année et une seule a dû quitter avant la fin. 

« On a eu une personne qui avait de la difficulté à se réchauffer. Vers minuit, il y a eu un puissant blizzard. La personne n’arrivait pas à se réchauffer et elle s’est écoutée, ce qui est parfait », mentionne M. Desbiens. 

Le Défi 24 h de survie s’est tenue de 8 h le matin le samedi 4 avril au lendemain à 8 h.  Photo Facebook (Homme Aide Manicouagan)

Des défis et des points 

En plus du défi de passer une journée entière en nature sans équipements, de 8 h le samedi à 8 h le dimanche, les équipes devaient compléter des défis de survie. 

Ces défis donnaient des points, tout comme l’argent amassé, pour déterminer une équipe gagnante à la fin. 

« Il y avait des défis de survie. Par exemple, ça pouvait être d’allumer un feu à partir de ce que tu trouves dans la nature », mentionne M. Desbiens. 

« Cette année, on a vu l’importance des deux. C’est autant les défis qu’ils ont réalisés que l’argent qu’ils ont ramassé qui ont fait qu’on s’est retrouvé avec deux équipes à égalité », ajoute-t-il. 

Les équipes gagnantes sont De père en flic, formée de Daniel Pelletier et de son fils Félix, et la Monster Factory, formée d’Éric Clément et Benoît Otis. 

« Il y a une partie de ce défi-là qui est physique, mais il y a aussi une partie qui est psychologique », remarque ensuite Patrick Desbiens. 

« Toute la journée du défi, le samedi, c’était le gros soleil, le ciel bleu. Il faisait environ -2 degrés, c’était une très belle journée. C’est vraiment vers minuit qu’un gros blizzard qui s’est levé. Le pire, c’est entre minuit et demi et 4 h du matin », se rappelle-t-il. 

Les organisateurs effectuaient des tournées pour s’assurer que tout allait bien et donnait des conseils aux participants. 

Créer des liens

« Non seulement nous avons tous survécu au défi, mais nous avons aussi dépassé les objectifs fixés. Merci à celui qui m’a mise au défi, mon improbable coéquipier, Kevin “‘Big” Grenier : au-delà des discours et des images, on s’entend qu’il y a le cœur et les gestes », écrit la députée fédérale de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill. 

Rappelons que cette dernière a accepté la demande du Baie-Comois Kevin Grenier de l’accompagner dans cette aventure. 

Ensemble, ils ont créé l’Alliance improbable, pour démontrer que malgré les différences, ils sont unis par les enjeux sociaux. 

« Ce qui est beau dans tout ça, c’est de voir les liens qui se créent entre les équipes qui sont parfois des gens qui se connaissent moins », lance Patrick Desbiens. 

« Ce qu’on souhaite à travers ce défi, c’est de faire connaître l’intervention psychosociale par la nature et l’aventure », ajoute-t-il.

Il rappelle que les participants de cette activité acceptent de passer 24 heures en mode survie « pour aider des gens qui sont en survie pendant beaucoup plus que 24 heures ». 

L’équipe gagnante De père en flic. Photo Facebook (Homme Aide Manicouagan)

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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