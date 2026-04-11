Un des rares grutiers diplômés sur la Côte-Nord

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Par Roseline Pelletier 8:00 AM - 11 avril 2026 Initiative de journalisme local
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Léonard Rock St-Onge de Pessamit, en charge de l'opération de grues, a découvert une passion pour la précision et les calculs. Photo courtoisie

Le métier de grutier n’est pas comme les autres. Rares sont les postes disponibles et nombreuses sont les expertises exigées pour les occuper. Pourtant, c’est la voie qu’a choisie Léonard Rock St-Onge. 

Le jeune homme de Pessamit est grutier pour la compagnie Tessier Ltée de Baie-Comeau depuis le 9 mars.

Les perspectives d’emploi pour les postes reliés au pilotage de grues sont presque nulles sur la Côte-Nord. Le site web du Guichet-Emploi du gouvernement du Canada affiche présentement aucune offre disponible pour l’ensemble de la région. 

Selon les données publiées par la Commission de la construction du Québec en avril 2025, on retrouve seulement 55 grutiers sur la Côte-Nord et 2 031 dans l’ensemble du Québec.

L’obtention du nouveau travail de l’homme de 27 ans fait du bruit dans la communauté innue au sud de Baie-Comeau. « C’est une réel fierté pour Pessamit », déclare Léonard, appuyé par son collègue, Keven Tremblay. 

Deux années, c’est le temps que Léonard a consacré à l’apprentissage de son métier. « Peut-être que j’exagère un peu, mais pour moi c’était un réel parcours de combattant », confie-t-il au journal Le Manic

« Au début, j’ai dû passer un an à suivre des cours de conduite très dispendieux pour obtenir mon permis de classe trois. Ensuite, j’ai dû déménager à Lévis où je ne connaissais personne pour étudier au Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC), pour faire mon DEP en conduite de grues », raconte M. Rock St-Onge.

Le fraîchement diplômé du CNCEC affirme que « les cours sont très exigeants et qu’ils exigent d’assimiler des nouveaux réflexes ».

Léonard sent qu’il ressort grandi de cette expérience, avec des camarades de classe qui sont devenus des amis. Même si le grutier se « concentrait à fond » sur son DEP et qu’il ne « sortait jamais », il a réussi à se lier d’amitié avec certains camarades, avec qui il garde toujours contact. 

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