Un projet pour bonifier l’offre à la Station Uapishka

La Station Uapishka souhaite améliorer ses chalets pour les ouvrir à l’année.

Le projet, évalué à 50 000 $, reçoit une aide financière provenant de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027.

La Station Uapishka possède deux camps insolites de type camps prospecteurs ouverts durant la saison estivale.

Eve Ferguson, directrice des communications de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU), explique que ceux-ci sont conçus pour refléter la culture innue.

Selon elle, l’optimisation des installations permettra de répondre à une demande croissante pour des séjours autonomes.

« Cet aménagement élargira le portefeuille d’hébergements proposés par la Station Uapishka en offrant une expérience immersive en contact direct avec le milieu naturel », écrit-elle par courriel.

Dans ce projet, il est aussi prévu de rénover le bloc sanitaire. Selon l’échéancier, les travaux devraient se terminer à l’automne.